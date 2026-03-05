Deportivo La Coruña Taraftarlarına Neden “Los Turcos” Deniyor?

Ancak bu lakap,kulübün tribün kültüründe ortaya çıkan ilginç bir gelenekten kaynaklanıyor.

1990’lı yıllarda Riazor Stadı’ndaki bazı taraftar grupları, maçlarda Türk bayrakları açmaya başladı. Bunun arkasında Türkiye ile doğrudan bir bağdan çok, Avrupa futbolunda Türkiye’nin ateşli ve tutkulu tribün kültürüyle özdeşleşmesi bulunuyordu. Taraftarlar, bu güçlü atmosferi simgelemek için kırmızı zeminli Türk bayrağını tribün koreografilerinde kullanmayı tercih etti.