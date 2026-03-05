onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Deportivo La Coruña Taraftarlarına Neden “Los Turcos” Deniyor?

Deportivo La Coruña Taraftarlarına Neden “Los Turcos” Deniyor?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.03.2026 - 15:35

İspanya’nın köklü futbol kulüplerinden Deportivo La Coruña taraftarlarının “Los Turcos” olarak anılması, futbol dünyasında sıkça merak edilen ilginç lakaplardan biri. İlk bakışta Türkiye ile doğrudan bir bağ olduğu düşünülebilir ancak bu ifade aslında kulübün tribün kültüründe ortaya çıkan sembolik bir geleneğe dayanıyor. Riazor tribünlerinde yıllar boyunca görülen Türk bayrakları, bu lakabın yayılmasında önemli rol oynadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İspanya’nın köklü kulüplerinden Deportivo La Coruña taraftarlarının zaman zaman “Los Turcos” yani “Türkler” olarak anılması ilk bakışta şaşırtıcı görünebilir.

İspanya’nın köklü kulüplerinden Deportivo La Coruña taraftarlarının zaman zaman “Los Turcos” yani “Türkler” olarak anılması ilk bakışta şaşırtıcı görünebilir.

Ancak bu lakap,kulübün tribün kültüründe ortaya çıkan ilginç bir gelenekten kaynaklanıyor.

1990’lı yıllarda Riazor Stadı’ndaki bazı taraftar grupları, maçlarda Türk bayrakları açmaya başladı. Bunun arkasında Türkiye ile doğrudan bir bağdan çok, Avrupa futbolunda Türkiye’nin ateşli ve tutkulu tribün kültürüyle özdeşleşmesi bulunuyordu. Taraftarlar, bu güçlü atmosferi simgelemek için kırmızı zeminli Türk bayrağını tribün koreografilerinde kullanmayı tercih etti.

Bu görüntüler zamanla İspanya’daki rakip taraftarların dikkatini çekti.

Bu görüntüler zamanla İspanya’daki rakip taraftarların dikkatini çekti.

Riazor tribünlerinde sık sık Türk bayraklarının görülmesi nedeniyle Deportivo taraftarları için “Los Turcos” lakabı kullanılmaya başlandı. Lakap kısa sürede yaygınlaştı ve kulübün taraftar kültürünün bir parçası haline geldi.

Bu lakabın tribünlerde yerleşmesinde kulübün tanınmış taraftar gruplarından Riazor Blues da etkili oldu. Özellikle 1990’ların sonu ve 2000’lerin başında Deportivo’nun sportif başarılar yakaladığı dönemde Riazor tribünlerinde Türk bayrakları oldukça sık görülüyordu.

Bugün “Los Turcos” ifadesi, Türkiye ile resmi bir bağdan çok Deportivo taraftarlarının tutkulu atmosferini simgeleyen bir tribün lakabı olarak kullanılıyor.

Galicia derbisinde Celta de Vigo taraftarlarının, ezeli rakipleri Deportivo La Coruña taraftarlarını küçümsemek amacıyla “Los Turcos” diye adlandırdığı yönünde yaygın bir anlatı da var.

Galicia derbisinde Celta de Vigo taraftarlarının, ezeli rakipleri Deportivo La Coruña taraftarlarını küçümsemek amacıyla “Los Turcos” diye adlandırdığı yönünde yaygın bir anlatı da var.

Bu lakabın, geçmişte Avrupa’da “Türk” kelimesinin zaman zaman “barbar” ya da “sert” anlamında hakaret olarak kullanılmasına dayandığı ifade ediliyor. Ancak Deportivo taraftarlarının bu ifadeyi reddetmek yerine sahiplenerek tribünlerde Türk bayrakları açmaya başlamasıyla “Los Turcos” zamanla kulübün taraftar kültürünün bir parçası haline geldi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın