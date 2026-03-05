Deportivo La Coruña Taraftarlarına Neden “Los Turcos” Deniyor?
İspanya’nın köklü futbol kulüplerinden Deportivo La Coruña taraftarlarının “Los Turcos” olarak anılması, futbol dünyasında sıkça merak edilen ilginç lakaplardan biri. İlk bakışta Türkiye ile doğrudan bir bağ olduğu düşünülebilir ancak bu ifade aslında kulübün tribün kültüründe ortaya çıkan sembolik bir geleneğe dayanıyor. Riazor tribünlerinde yıllar boyunca görülen Türk bayrakları, bu lakabın yayılmasında önemli rol oynadı.
İspanya’nın köklü kulüplerinden Deportivo La Coruña taraftarlarının zaman zaman “Los Turcos” yani “Türkler” olarak anılması ilk bakışta şaşırtıcı görünebilir.
Bu görüntüler zamanla İspanya’daki rakip taraftarların dikkatini çekti.
Galicia derbisinde Celta de Vigo taraftarlarının, ezeli rakipleri Deportivo La Coruña taraftarlarını küçümsemek amacıyla “Los Turcos” diye adlandırdığı yönünde yaygın bir anlatı da var.
