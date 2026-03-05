onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Sanat
Bu Hafta Sonu Ankara, İzmir, Eskişehir ve Antalya'da Gidebileceğiniz Filmler ve Tiyatro Oyunları

Bu Hafta Sonu Ankara, İzmir, Eskişehir ve Antalya'da Gidebileceğiniz Filmler ve Tiyatro Oyunları

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.03.2026 - 16:32

İzmir, Eskişehir, Ankara ve Antalya demografik yapıları, ekonomik dinamikleri ve kültürel geçmişleri bakımından farklı izleyici profillerine sahip dört önemli şehir olarak öne çıkıyor. Bu farklılıklar, söz konusu kentlerde sahnelenen tiyatro oyunları ve gösterimdeki filmlerin çeşitliliğine de yansıyor. 6–8 Mart 2026 hafta sonu programı ise kış sezonunun yoğun sahne takviminden baharın hareketli kültür-sanat atmosferine geçişin dikkat çekici örneklerini sunuyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İzmir Tiyatro Etkinlikleri

İzmir Tiyatro Etkinlikleri

  • - Kıyıya Oturmanın Böylesi | Mekan: İzmir Sanat | Tarih ve Saat: 06 Mart 2026, 20:30 | Tür/Kategori: Tiyatro / Tematik (8 Mart)

  • - Prometheus Oyunu | Mekan: Maske Sanat Tiyatrosu | Tarih ve Saat: 06 Mart 2026, 17:30 | Tür/Kategori: Dram / Yetişkin

  • - Arturo Ui'nin Önlenebilir Tırmanışı | Mekan: İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi | Tarih ve Saat: 07 Mart 2026 | Tür/Kategori: Epik Tiyatro 1

  • - Karagöz ve Hacivat | Mekan: Maske Sanat Tiyatrosu | Tarih ve Saat: 07 Mart 2026 | Tür/Kategori: Geleneksel Çocuk Oyunu

İzmir Sinema Etkinlikleri

İzmir Sinema Etkinlikleri

  • - Kurtuluş | Mekan: Paribu Cineverse | Tarih: 06 Mart 2026 (Yeni Vizyon) | Tür/Kategori: Dram (Yerli)

  • - Görünmez Kaza | Mekan: Paribu Cineverse | Tarih: 07 Mart 2026 (Yeni Vizyon) | Tür/Kategori: Dram

  • - Hind Rajab'ın Sesi | Mekan: Paribu Cineverse | Tarih ve Seans: Hafta Sonu Boyunca | Tür/Kategori: Dram / Sosyo-Politik

  • - Tavşan Luna: Kalp Adası | Mekan: Paribu Cineverse | Tarih ve Seans: Hafta Sonu Matine Seansları | Tür/Kategori: Animasyon / Macera / Aile

  • - Muamma: Cenin-i Cin | Mekan: Paribu Cineverse | Tarih ve Seans: Hafta Sonu Gece Seansları | Tür/Kategori: Korku (Yerli)

  • - Sığınak (Shelter) | Mekan: Paribu Cineverse | Tarih ve Seans: Hafta Sonu Boyunca | Tür/Kategori: Aksiyon / Gerilim

Eskişehir Tiyatro Etkinlikleri

Eskişehir Tiyatro Etkinlikleri

  • La Nona – Süper Babaanne | Mekan: EBB Sanat ve Kültür Merkezi (Opera) | Tarih ve Saat: 06-07 Mart 2026 | Tür/Kategori: Trajikomedi

  • - Aşk Listesi | Mekan: Sanat Sokağı Genco Erkal Sahnesi | Tarih ve Saat: 06-08 Mart 2026 | Tür/Kategori: Komedi

Eskişehir Sinema Etkinlikleri

Eskişehir Sinema Etkinlikleri

  • - Kopma Noktası (Dead Man's Wire) | Mekan: Kanatlı AVM Sinemaları | Tarih: Hafta Sonu Boyunca | Tür/Kategori: Gerilim

  • - Parçalı Yıllar | Mekan: Kanatlı AVM Sinemaları | Tarih: Hafta Sonu Boyunca | Tür/Kategori: Dram (Yerli)

  • - Hüddam 6: Cinnet | Mekan: Kanatlı AVM Sinemaları | Tarih: Hafta Sonu Boyunca | Tür/Kategori: Korku (Yerli)

  • - Günahkârlar (Sinners) | Mekan: Espark Paribu Cineverse | Tarih: Hafta Sonu Boyunca | Tür/Kategori: Korku

  • - Uğultulu Tepeler | Mekan: Espark Paribu Cineverse | Tarih: Hafta Sonu Boyunca | Tür/Kategori: Dram / Edebiyat Uyarlama

  • - Sığınak (Shelter) | Mekan: Kanatlı AVM Sinemaları | Tarih: Hafta Sonu Boyunca | Tür/Kategori: Aksiyon / Gerilim

Ankara Tiyatro Etkinlikleri

Ankara Tiyatro Etkinlikleri

  • - Bulaşıkçılar | Mekan: AST Bilkent Sahne | Tarih: 06 Mart 2026 | Tür/Kategori: Tiyatro

  • - Anlaşılmaz Konuşmalar | Mekan: Herodot Kültür Merkezi | Tarih ve Saat: 06 Mart 2026, 17:30 | Tür/Kategori: Dram 2

  • - 7 Kocalı Hürmüz | Mekan: Yenimahalle 4 Mevsim Tiyatro Salonu | Tarih: 07 Mart 2026 | Tür/Kategori: Müzikal Komedi

  • - Ballı Süt | Mekan: Arcadium Sahne / Çankaya Bel. ASM | Tarih: 08 Mart 2026 | Tür/Kategori: Tiyatro

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ankara Sinema Etkinlikleri

Ankara Sinema Etkinlikleri

  • - Gelin! | Mekan: Paribu Cineverse | Tarih: 06 Mart 2026 (Yeni Vizyon) | Tür/Kategori: Bilim Kurgu / Gerilim

  • - Hamnet | Mekan: Paribu Cineverse | Tarih: Hafta Sonu Boyunca | Tür/Kategori: Biyografi / Dram

  • - Parçalı Yıllar | Mekan: Paribu Cineverse | Tarih: Hafta Sonu Boyunca | Tür/Kategori: Dram (Yerli)

  • - Kopma Noktası (Dead Man's Wire) | Mekan: Paribu Cineverse | Tarih: Hafta Sonu Boyunca | Tür/Kategori: Gerilim

  • - Sığınak (Shelter) | Mekan: Paribu Cineverse | Tarih: Hafta Sonu Boyunca | Tür/Kategori: Aksiyon / Gerilim

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın