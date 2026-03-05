onedio
Sosyal Medyayı Kasıp Kavuran Türk İspanyol Dostluğuna Azerbaycan'dan Sitem Geldi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.03.2026 - 15:55

Türkiye'deki sosyal medya ortamında iki gündür savaşın harareti, akaryakıt zamlar ve diğer günlük olaylar unutuldu İspanya Türkiye dostluğu konuşulur oldu. Tabii karşılıklı atılan dostça editler ve tweetler etkileşim rekoru kırdı. Ancak unutulan bir dost vardı... Azerbaycan timeline'ı bu yeni aşka biraz sitemle yaklaştı.

Tepkilere bakalım.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye'de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio'da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
