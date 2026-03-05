onedio
Sosyal Medyada Dostluk Havası Estiren İspanyollar Türklerin Mizahına Hayran Kaldı

Sosyal Medyada Dostluk Havası Estiren İspanyollar Türklerin Mizahına Hayran Kaldı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.03.2026 - 15:03

Son günlerde Pedro Sanchez'in savaş karşıtı açıklamaları İspanya'nın son yıllardaki tutumunu da göz önüne alarak bir sevgi patlamasına dönüştü. Türk kullanıcıların İspanya'ya övgüleri tweetlerle, editlerle, görsellerle dile geldi ve iki ülke arasında dijital bir sevgi bağı kuruldu. Peki bu duruma İspanyollar ne diyor?

İki gündür timeline'ı süsleyen dostluk mesajları bitmek bilmiyor.

Durum İspanyol medyasına kadar ulaştı ve ünlü bir yorumcu Türkler ve İspanyolları kardeş ilan etti.

İspanyollar bizim timeline'a hayran kaldı...

Bir kullanıcı da kardeş ülke ilan etti.

Türkiye, uluslararası politikada İspanya'yı destekliyor ve İspanya'daki kel erkeklerin oranını düşürüyor. Her açıdan bakıldığında kardeş ülke.

"Twitter Türkiye, 2026 yılında başımıza gelen en iyi şey."

Bir İspanyol ise Türklerin ekran süresi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Hey, sevgili Türkler, ne zaman çalışıyorsunuz?! Bütün gün Twitter'da mısınız? hahaha

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Asensio da mizahşörlerin radarındaydı.

'Ne kadar da çılgınca bir fikir.

Türkleri akıl hastanesine kapatmak gerek, tamamen deliler, en iyiler onlar!'

Bir kullanıcı da Türkçe derslerine başlandığını açıkladı.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
