Sosyal Medyada Dostluk Havası Estiren İspanyollar Türklerin Mizahına Hayran Kaldı
Son günlerde Pedro Sanchez'in savaş karşıtı açıklamaları İspanya'nın son yıllardaki tutumunu da göz önüne alarak bir sevgi patlamasına dönüştü. Türk kullanıcıların İspanya'ya övgüleri tweetlerle, editlerle, görsellerle dile geldi ve iki ülke arasında dijital bir sevgi bağı kuruldu. Peki bu duruma İspanyollar ne diyor?
İki gündür timeline'ı süsleyen dostluk mesajları bitmek bilmiyor.
İspanyollar bizim timeline'a hayran kaldı...
Bir kullanıcı da kardeş ülke ilan etti.
"Twitter Türkiye, 2026 yılında başımıza gelen en iyi şey."
Bir İspanyol ise Türklerin ekran süresi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Asensio da mizahşörlerin radarındaydı.
Bir kullanıcı da Türkçe derslerine başlandığını açıkladı.
