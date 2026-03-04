İspanya'nın Omurgalı Duruşunun Ardından Bizi Kardeş Ülke İlan Eden Goygoyseverler

Sanchez, açıklamalarında “İspanya’nın bu noktadaki tutumu açık ve kararlı,” diyerek şöyle devam etti: “Bu, Ukrayna ve Gazze’de benimsediğimizle aynı tutum: birincisi, hepimizi koruyan uluslararası hukukun ihlaline ve ikinci olarak, dünyanın sorunlarını yalnızca çatışma ve bombalar yoluyla çözebileceğini varsaymaya hayır.”

“Buradaki soru, Ayetullahları destekleyip desteklemediğimiz değil, kimse desteklemiyor,” dedi. “İspanyol halkı kesinlikle desteklemiyor ve elbette İspanyol hükümeti de desteklemiyor. Öte yandan asıl soru, uluslararası hukukun ve dolayısıyla barışın yanında olup olmadığımızdır.”