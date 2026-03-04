İspanya'nın Omurgalı Duruşunun Ardından Bizi Kardeş Ülke İlan Eden Goygoyseverler
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD Başkanı Donald Trump'a çektiği restle tüm dünyanın gündemine oturdu. Sanchez, ülkesinin bu felakete karşı olduğunu, hükümetlerin görevinin insanların hayatını iyileştirmek olduğunu belirtti. İspanya hükümetinin tutumunu 'savaşa hayır' diyerek özetleyen Sanchez'in sözlerinin ardından, sosyal medyada yorumlar da eksik olmadı.
İspanya, yeni kardeş ülke ilan edildi!
İspanya Başbakanı Sanchez "savaşa hayır" diyerek ABD ve İsrail'e rest çekti.
Hatta bu durum İspanya timeline'ında bile gündem oldu!
