İspanya'nın Omurgalı Duruşunun Ardından Bizi Kardeş Ülke İlan Eden Goygoyseverler

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
04.03.2026 - 20:18

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD Başkanı Donald Trump'a çektiği restle tüm dünyanın gündemine oturdu. Sanchez, ülkesinin bu felakete karşı olduğunu, hükümetlerin görevinin insanların hayatını iyileştirmek olduğunu belirtti. İspanya hükümetinin tutumunu 'savaşa hayır' diyerek özetleyen Sanchez'in sözlerinin ardından, sosyal medyada yorumlar da eksik olmadı.

İspanya, yeni kardeş ülke ilan edildi!

İspanya Başbakanı Sanchez "savaşa hayır" diyerek ABD ve İsrail'e rest çekti.

Sanchez, açıklamalarında “İspanya’nın bu noktadaki tutumu açık ve kararlı,” diyerek şöyle devam etti: “Bu, Ukrayna ve Gazze’de benimsediğimizle aynı tutum: birincisi, hepimizi koruyan uluslararası hukukun ihlaline ve ikinci olarak, dünyanın sorunlarını yalnızca çatışma ve bombalar yoluyla çözebileceğini varsaymaya hayır.”

“Buradaki soru, Ayetullahları destekleyip desteklemediğimiz değil, kimse desteklemiyor,” dedi. “İspanyol halkı kesinlikle desteklemiyor ve elbette İspanyol hükümeti de desteklemiyor. Öte yandan asıl soru, uluslararası hukukun ve dolayısıyla barışın yanında olup olmadığımızdır.”

Detaylara buradan ulaşabilirsiniz;

İspanya'nın açıklamaları ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu ve editler bile yapıldı!

Hatta bu durum İspanya timeline'ında bile gündem oldu!

Bakınız;

'Türkiye-İspanya Twitter topluluğu hayat kurtarıcı. İstanbul, ziyaret edilecek yerler listemde birkaç sıra yukarı çıktı (ve saç ekimi için değil).'

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
