onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Sınırları Zorladık: Mahmut Tuncer'in Hayatını Serenay Sarıkaya Oynasa Nasıl Olurdu?

Sınırları Zorladık: Mahmut Tuncer'in Hayatını Serenay Sarıkaya Oynasa Nasıl Olurdu?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
04.03.2026 - 20:59

İçerik Devam Ediyor

Mahmut Tuncer, katıldığı bir YouTube programında hayatı bir filme uyarlansa kendisini en iyi Serenay Sarıkaya’nın oynayacağını söylemişti. Ünlü oyuncu Sarıkaya ise cevap olarak “ben ikna oldum” demiş ve bir hikaye paylaşmıştı. 

Peki bu film, gerçek olsa nasıl olurdu? 

Bugüne kadar harika işlere imza atan Mediazone Creative AI Studio olarak bu enerjiye kayıtsız kalamadık ve Tuncer’in gerçek hayat hikayesinden esinlenerek bu filmin fragmanını hazırladık! 🚀

Mediazone Creative AI Studio

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın