Sınırları Zorladık: Mahmut Tuncer'in Hayatını Serenay Sarıkaya Oynasa Nasıl Olurdu?

Mahmut Tuncer, katıldığı bir YouTube programında hayatı bir filme uyarlansa kendisini en iyi Serenay Sarıkaya’nın oynayacağını söylemişti. Ünlü oyuncu Sarıkaya ise cevap olarak “ben ikna oldum” demiş ve bir hikaye paylaşmıştı.
Peki bu film, gerçek olsa nasıl olurdu?
Bugüne kadar harika işlere imza atan Mediazone Creative AI Studio olarak bu enerjiye kayıtsız kalamadık ve Tuncer’in gerçek hayat hikayesinden esinlenerek bu filmin fragmanını hazırladık! 🚀
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
