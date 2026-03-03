onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
"2005 Yılında Bir Gün" Videosu ile Birkaç Saniyeliğine Çocukluğumuza Dönüyoruz!

"2005 Yılında Bir Gün" Videosu ile Birkaç Saniyeliğine Çocukluğumuza Dönüyoruz!

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.03.2026 - 23:46

İçerik Devam Ediyor

Zaman zaman her birimiz eski günlere özlem duyuyoruz. Aslında bu sadece duygusal bir boşluk değil, beynimizin ve ruhumuzun kullandığı oldukça karmaşık bir 'hayatta kalma mekanizmasıdır.'. Geçmişi her zaman son derece kusursuz ve dertsiz hatılıyoruz. Bu yüzden bizi geçmişe götüren her türlü görüntü, koku ve nesne bize iyi geliyor. 

Bir grup gencin 2005 yılında bir günü canlandırdıkları video sosyal medyada viral oldu. O anlar herkesi kendi çocukluğuna götürdü.

Kaynak: https://x.com/onediocomvideo/status/2...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki hepimizin, o kadar da kusursuz bir geçmişe sahip olmamamıza rağmen, genellikle eskiyi özlemesinin sebebi ne?

Peki hepimizin, o kadar da kusursuz bir geçmişe sahip olmamamıza rağmen, genellikle eskiyi özlemesinin sebebi ne?

1. 'Gelecek Kaygısı' ve Güvenli Liman Arayışı

Şu an ve gelecek her zaman belirsizliklerle doludur. Oysa geçmiş, sonu belli olan bir hikayedir. Neler olduğunu, zorlukların nasıl aşıldığını bilirsiniz. Beynimiz, kontrol edemediği bugünden kaçıp, her detayına hakim olduğu o 'güvenli limana' sığınmak ister.

2. Hafızanın 'Gül Pembe' Filtresi

Beynimiz anıları kaydederken pek de dürüst davranmaz. 'Geriye dönük iyimserlik' denilen bir durum vardır: Kötü anılar zamanla silikleşirken, güzel anılar parlatılır. Geçmişi özlerken aslında gerçek geçmişi değil, zihnimizin kurguladığı o kusursuz versiyonu özleriz.

3. Kaybolan Benlik ve Roller

Bazen özlediğimiz şey bir mekan veya zaman değil, o zamanki kendimizdir. * Çocukluğun sorumluluksuzluğu,

  • Gençliğin bitmek bilmeyen enerjisi,

  • Henüz kırılmamış hayaller... Eski bir fotoğraf karesine bakarken aslında 'henüz yorulmamış olan o kişiyi' geri istersiniz.

4. Bağ Kurma İhtiyacı

Nostalji, sosyal bir tutkaldır. Eskiden bağ kurduğumuz insanları, aile sofralarını veya eski dostlukları hatırlamak, kendimizi bu dünyada daha az yalnız hissetmemizi sağlar. Bu duygu, 'benim de bir köküm var' hissini pekiştirir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın