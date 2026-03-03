"2005 Yılında Bir Gün" Videosu ile Birkaç Saniyeliğine Çocukluğumuza Dönüyoruz!

Kaynak: https://x.com/onediocomvideo/status/2...
Zaman zaman her birimiz eski günlere özlem duyuyoruz. Aslında bu sadece duygusal bir boşluk değil, beynimizin ve ruhumuzun kullandığı oldukça karmaşık bir 'hayatta kalma mekanizmasıdır.'. Geçmişi her zaman son derece kusursuz ve dertsiz hatılıyoruz. Bu yüzden bizi geçmişe götüren her türlü görüntü, koku ve nesne bize iyi geliyor.
Bir grup gencin 2005 yılında bir günü canlandırdıkları video sosyal medyada viral oldu. O anlar herkesi kendi çocukluğuna götürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki hepimizin, o kadar da kusursuz bir geçmişe sahip olmamamıza rağmen, genellikle eskiyi özlemesinin sebebi ne?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın