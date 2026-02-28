onedio
Tepki Yağdı! Bir Genç "Bir Kız Kardeşimizi Daha Sarışın Yaptık" Diyerek Boya Tüplerini Değiştirdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.02.2026 - 20:51

Sosyal medyada her dönem garip bir olay akıma dönüşebiliyor. Bu bazen kişinin kendisine ya da bir başkasına zarar verebiliyor. Bir dönem, boya kutularındaki tüplerin değiştirilmesi akıma dönüşmüş, Hatta pek çok kadın yanlış boya yüzünden mağduriyet yaşamıştı. 

Yine bir genç, boya tüplerini değiştirdiği anı sosyal medyada paylaştı. 'Haberi olmadan bir kız kardeşimizi daha sarışın yaptık.' notuyla paylaştığı video tepki çekti.

Peki saç boyarken böyle bir süprize karşılaşmamak için ne yapmak gerekiyor?

  • Güvenlik Bantlarını Mutlaka Kontrol Edin: Çoğu marka kutunun üst ve alt kapaklarını şeffaf bir bantla kapatır. Eğer bu bant yırtıksa veya üzerinde parmak izi/toz varsa o kutu daha önce açılmış demektir.

  • Tüp Üzerindeki Numaraya Bakın: Kutunun içindeki boya tüpünün üzerinde mutlaka renk numarası yazar (Örn: 8.1, 10.0 vb.). Bu numaranın kutunun dışındaki numarayla aynı olup olmadığını kontrol edin. Videodaki gibi bir değişim yapılmışsa tüpün üzerindeki numara farklı olacaktır.

  • Seri Numarası (Batch Code) Uyumu: Kutunun tabanında veya kapağında basılı olan seri numarası ile tüpün en alt kısmındaki (genellikle metalik bölgeye basılmış) numara aynı olmalıdır. Değiştirilmiş ürünlerde bu kodlar tutmaz.

  • Reyon Arkasından Alın: En öndeki kutular en çok kurcalananlardır. Rafın en arkasındaki, el değmemiş duran kutuları tercih etmek her zaman daha güvenlidir.

Her tüpte boya numarası ya da renk ile ilgili bir bilgi yer almıyor. Bu yüden aslında yapılabilecek pek de bir şey yok. Bazı markalar ya da marketler kutuların açılmaması için önlemler aldı. Kutunun ilk kez sizin tarafınızdan açıldığından emin olmaktan başka bir şansınız yok maalesef.

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

