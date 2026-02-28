Tepki Yağdı! Bir Genç "Bir Kız Kardeşimizi Daha Sarışın Yaptık" Diyerek Boya Tüplerini Değiştirdi

Sosyal medyada her dönem garip bir olay akıma dönüşebiliyor. Bu bazen kişinin kendisine ya da bir başkasına zarar verebiliyor. Bir dönem, boya kutularındaki tüplerin değiştirilmesi akıma dönüşmüş, Hatta pek çok kadın yanlış boya yüzünden mağduriyet yaşamıştı.

Yine bir genç, boya tüplerini değiştirdiği anı sosyal medyada paylaştı. 'Haberi olmadan bir kız kardeşimizi daha sarışın yaptık.' notuyla paylaştığı video tepki çekti.