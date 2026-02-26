Hande Erçel’e Benzediğini İddia Eden Kadın Stüdyoyu Kahkahaya Boğdu

Genç kadın, “Ben sürekli söylüyorum arkadaşlarıma ama onlar ‘Hayır benzemiyorsun’ diyorlar. Bence Hande Erçel’e çok benziyorum. Yanaklı haline, eski haline benzetiyorum kendimi.” ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından stüdyoda kısa süreli bir şaşkınlık yaşanırken, izleyiciler gülmeye başladı. Ozan Bozkurt kadına destek verirken, Sercan Şahin Kurtulmuş ise konuyu bir adım ileri taşıdı ve kadını sahneye davet etti.

Seyircilerin karşısına çıkan kadın için mini bir oylama yapıldı. Stüdyodaki çoğunluk “benzemiyorsun” yönünde oy kullandı. O anlar hem programda hem de sosyal medyada gündem oldu.