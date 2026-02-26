onedio
Hande Erçel’e Benzediğini İddia Eden Kadın Stüdyoyu Kahkahaya Boğdu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
26.02.2026 - 12:32

Bir talk show programında Hande Erçel’e benzediğini iddia eden bir kadın hem stüdyoyu hem sosyal medyayı karıştırdı. Seyircilerin önünde yapılan oylama ise konuyu tartışmaya kapattı.

Ozan Bozkurt ve Sercan Şahin Kurtulmuş’un sunduğu talk show programında yaşanan bir an, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Programda seyircilerle yapılan interaktif bölüm sırasında ortaya çıkan diyalog stüdyoda kahkahalara neden oldu.

Sercan Şahin Kurtulmuş, elindeki kartı okuyarak seyircilere “Hangi ünlüye benzetiliyorsunuz?” sorusunu yöneltti ve mikrofonu izleyicilere uzattı.

Söz alan bir kadın ise iddialı bir çıkış yaptı.

Genç kadın, “Ben sürekli söylüyorum arkadaşlarıma ama onlar ‘Hayır benzemiyorsun’ diyorlar. Bence Hande Erçel’e çok benziyorum. Yanaklı haline, eski haline benzetiyorum kendimi.” ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından stüdyoda kısa süreli bir şaşkınlık yaşanırken, izleyiciler gülmeye başladı. Ozan Bozkurt kadına destek verirken, Sercan Şahin Kurtulmuş ise konuyu bir adım ileri taşıdı ve kadını sahneye davet etti.

Seyircilerin karşısına çıkan kadın için mini bir oylama yapıldı. Stüdyodaki çoğunluk “benzemiyorsun” yönünde oy kullandı. O anlar hem programda hem de sosyal medyada gündem oldu.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
