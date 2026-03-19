Arife Günü ve Bayramda Marketler Açık mı? Ramazan Bayramı A101, ŞOK, BİM ve Migros Çalışma Saatleri

2026 yılında Ramazan Bayramı arefesi 19 Mart Perşembe gününe denk geliyor. Resmi tatil öğleden sonra başlasa da zincir marketlerden kapalı olacağına dair net bir açıklama bulunmuyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalar baz alındığında marketlerin normal çalışma düzeninde devam etmesi bekleniyor.

BİM, A101 ve ŞOK gibi zincir marketler genel olarak 09.00 ile 21.00 saatleri arasında hizmet veriyor. A101 bazı şubelerde 21.30’a kadar açık kalabiliyor. Migros ise bulunduğu konuma göre değişmekle birlikte çoğunlukla 10.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor.