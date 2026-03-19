onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Arife Günü ve Bayramda Marketler Açık mı? Ramazan Bayramı A101, ŞOK, BİM ve Migros Çalışma Saatleri

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.03.2026 - 09:31

Ramazan Bayramı yaklaşırken marketlerin çalışma saatleri yeniden gündeme geldi. Bayram hazırlıklarını tamamlamak isteyenler arife günü marketlerin açık olup olmadığını araştırıyor. Özellikle zincir marketlerin kaça kadar hizmet vereceği merak konusu oldu. Bayram günlerinde alışveriş planı yapanlar için detaylar önem taşıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Arife Günü Marketler Açık mı, Kaça Kadar Açık? A101, ŞOK, BİM ve Migros Çalışma Saatleri

2026 yılında Ramazan Bayramı arefesi 19 Mart Perşembe gününe denk geliyor. Resmi tatil öğleden sonra başlasa da zincir marketlerden kapalı olacağına dair net bir açıklama bulunmuyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalar baz alındığında marketlerin normal çalışma düzeninde devam etmesi bekleniyor.

BİM, A101 ve ŞOK gibi zincir marketler genel olarak 09.00 ile 21.00 saatleri arasında hizmet veriyor. A101 bazı şubelerde 21.30’a kadar açık kalabiliyor. Migros ise bulunduğu konuma göre değişmekle birlikte çoğunlukla 10.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Bayramda A101, ŞOK, BİM, Migros, Carrefour ve File Açık mı?

Ramazan Bayramı süresince marketlerin çalışma durumu her yıl benzer şekilde ilerliyor. Genel uygulamaya göre bayramın birinci gününde zincir marketlerin büyük bölümü kapalı oluyor. 20 Mart Cuma günü mağazaların hizmet vermemesi bekleniyor.

Bayramın ikinci ve üçüncü gününde ise marketler yeniden açılıyor. 21 ve 22 Mart tarihlerinde BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour ve File marketlerin büyük kısmı normal çalışma saatlerine dönüyor. Ancak bazı şubelerde, özellikle AVM içinde yer alan marketlerde saatler farklılık gösterebiliyor.

BİM Çalışma Saatleri

09.00 - 21.00

ŞOK Çalışma Saatleri

09.00 - 21.00

A101 Çalışma Saatleri

09.00 - 21.30

Migros Çalışma Saatleri

10.00 - 22.00 (şubeye göre değişebilir)

Carrefour Çalışma Saatleri

08.00 - 22.00 (şubeye göre değişebilir)

File Çalışma Saatleri

09.00 - 22.00

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın