onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Arife Günü ve Bayramda Kargolar Çalışıyor mu? PTT, MNG, Yurtiçi ve DHL Kaça Kadar Açık?

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.03.2026 - 17:39

Arife günü ve bayramda kargoların çalışma durumu her yıl olduğu gibi yine gündemde. 2026 yılında Ramazan Bayramı 20-22 Mart tarihleri arasında idrak edilecek. Bayram öncesi alışveriş yapanlar kargoların yetişip yetişmeyeceğini merak ediyor. Özellikle arife günü çalışma saatleri araştırılıyor. Peki arife günü ve bayramda kargolar açık mı, dağıtım yapılıyor mu?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Arife Günü Kargolar Çalışıyor mu?

Arife günü kargo çalışma saatleri yarım gün olarak uygulanıyor. 19 Mart 2026 Perşembe günü kargolar genel olarak öğlene kadar hizmet vermeye devam ediyor. Öğleden sonra ise resmi tatil kapsamında hizmet duruyor.

PTT Kargo arife günü saat 12.30’a kadar hizmet veriyor. Özel kargo firmalarında ise durum değişiklik gösterebiliyor. Yurtiçi, MNG, Sürat ve DHL gibi firmalar yarım gün çalışmaya devam edebiliyor ancak teslimat ve şube saatleri firmaya göre farklılık gösterebiliyor.

20-21-22 Mart Bayramda Kargolar Çalışıyor mu?

Ramazan Bayramı süresince kargo firmalarının büyük bölümü hizmet vermiyor. 20-21-22 Mart tarihleri boyunca dağıtım yapılmaması bekleniyor. Geçmiş yıllarda kargo şirketleri bayram boyunca kapalı kalmıştı.

2026 yılı için firmalardan net bir açıklama yapılmamış olsa da genel uygulama bayram tatili boyunca hizmet verilmemesi yönünde. PTT Kargo ise bayram süresince kapalı olacak ve 23 Mart Pazartesi günü itibarıyla yeniden dağıtıma başlayacak.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın