Dünyanın En Büyük Duvar Resmini Çizip Guinness Rekoru Kırdılar

Meksikalı sanatçıların 90 gün içinde yaptığı ve 200 metrekareden fazla bir alanı kapsayan bu eser, futbolun tarihini anlatıyor. Futbolun, Orta Amerika'daki top oyunundan günümüzdeki haline kadar sürecini anlatan eserde detaylar oldukça dikkat çekici. Meksikalı sanatçıların ellerinden çıkan bu eser, ülkenin sembolik stadyumlarını, ulusal sembollerini ve ünlü isimlerini bir araya getiriyor.

Eserin sanat yönetmeni Carlos Alberto Badillo Cruz, Xinhua'ya verdiği demeçte, 'İçerdiği tüm şekilleri büyük bir detay ve hassasiyetle temsil edebilmek için pek çok farklı türde fırçalar kullandık' diyor ve bunun 'çok zahmetli' bir teknik olduğunu, 'beceri' ve 'çok fazla deneyim' gerektirdiğini belirtiyor.