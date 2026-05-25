Dünyanın En Büyük Duvar Resmini Çizip Guinness Rekoru Kırdılar

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
25.05.2026 - 18:54
Meksika'da dünyanın en büyük duvar resmi çizildi. Bu eser, 'fırçayla yapılmış' en büyük duvar resmi olarak Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı. Futbol temalı duvar resmi, tam 90 günde yapıldı. Latin Amerika ülkesinin ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası öncesinde yapılan bu eser, ülkenin futbol tutkusuna ve kültürel zenginliğine dikkat çekiyor.

Dünyanın "fırçayla yapılmış" en büyük duvar resmi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Meksikalı sanatçıların 90 gün içinde yaptığı ve 200 metrekareden fazla bir alanı kapsayan bu eser, futbolun tarihini anlatıyor. Futbolun, Orta Amerika'daki top oyunundan günümüzdeki haline kadar sürecini anlatan eserde detaylar oldukça dikkat çekici. Meksikalı sanatçıların ellerinden çıkan bu eser, ülkenin sembolik stadyumlarını, ulusal sembollerini ve ünlü isimlerini bir araya getiriyor.

Eserin sanat yönetmeni Carlos Alberto Badillo Cruz, Xinhua'ya verdiği demeçte, 'İçerdiği tüm şekilleri büyük bir detay ve hassasiyetle temsil edebilmek için pek çok farklı türde fırçalar kullandık' diyor ve bunun 'çok zahmetli' bir teknik olduğunu, 'beceri' ve 'çok fazla deneyim' gerektirdiğini belirtiyor.

Eser, Meksikalı futbol figürlerinin katıldığı bir etkinlikte tanıtıldı.

Guinness Dünya Rekorları temsilcileri törende eserin özellikle fırça resmine odaklanan yeni bir kategori oluşturduğunu söyledi. Meksika'nın önde gelen ressamlarından biri olan Vivían Velázquez Ventura da bu eserin yapımında yer aldı. Bu eserin kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirten ünlü isim, 'Bu aynı zamanda bir gurur kaynağı çünkü İspanyol öncesi kökenlerimizden geliyor ve nesilden nesile aktarılıyor.' dedi.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
