Noterler Arife Günü Açık mı? Ramazan Bayramı’nda Noterler Çalışıyor mu?

Noterler Arife Günü Açık mı? Ramazan Bayramı’nda Noterler Çalışıyor mu?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.03.2026 - 09:01

Noterlerin arife günü ve Ramazan Bayramı süresince nasıl çalıştığı, resmi işlemleri olanlar için her yıl önem kazanıyor. 2026 takvimine göre noterlerin mesai düzeni ve nöbetçi noter uygulamasına ilişkin detaylar bu dönemde özellikle merak ediliyor.

Peki Ramazan'da noter açık mı, hizmet veriyor mu?

Bayramda Noterler Açık mı?

Bayramda Noterler Açık mı?

2026 yılında Ramazan Bayramı arifesi 19 Mart Perşembe gününe denk geliyor. Arife günü noterler genellikle yarım gün hizmet verir. Öğleden sonra ise resmi tatil kapsamında kapalı olur. Bu nedenle satış, vekalet veya resmi belge işlemleri gibi işlemleri olanların arife günü öğle saatlerine kadar başvurularını tamamlaması gerekir.

Ramazan Bayramı Günlerinde Noterler

Ramazan Bayramı’nın birinci günü 20 Mart Cuma, ikinci günü 21 Mart Cumartesi ve üçüncü günü 22 Mart Pazar olarak takvimde yer alıyor. Bu tarihler resmi tatil kapsamında değerlendirildiği için noterler normal şartlarda hizmet vermez.

Bayramda Nöbetçi Noter Var mı?

Bayramda Nöbetçi Noter Var mı?

Resmi tatil günlerinde bazı şehirlerde nöbetçi noter uygulaması devreye alınabilir. Ancak bu uygulama her ilde ve her bayramda aktif olmayabilir. Bu nedenle bayram süresince noter işlemi yapması gerekenlerin, bulundukları ilde nöbetçi noter olup olmadığını önceden kontrol etmesi önemlidir.

Nöbetçi Noter Nasıl Sorgulanır?

Nöbetçi noter bilgileri genellikle Türkiye Noterler Birliği tarafından duyurulur. Ayrıca e-Devlet üzerinden ya da noterlik resmi siteleri aracılığıyla güncel nöbetçi noter listesine ulaşmak mümkündür.

Bayram Öncesi ve Sonrası İşlem Planlaması

Noter işlemleri resmi prosedür gerektirdiği için bayram öncesi planlama büyük önem taşır. Arife günü yarım gün mesai uygulanması ve bayram boyunca sınırlı hizmet verilmesi nedeniyle, acil işlemlerin bayramdan önce tamamlanması önerilir. Bayram sonrasında ise noterler normal çalışma düzenine geri döner.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
