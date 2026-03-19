Noterler Arife Günü Açık mı? Ramazan Bayramı’nda Noterler Çalışıyor mu?

2026 yılında Ramazan Bayramı arifesi 19 Mart Perşembe gününe denk geliyor. Arife günü noterler genellikle yarım gün hizmet verir. Öğleden sonra ise resmi tatil kapsamında kapalı olur. Bu nedenle satış, vekalet veya resmi belge işlemleri gibi işlemleri olanların arife günü öğle saatlerine kadar başvurularını tamamlaması gerekir.

Ramazan Bayramı Günlerinde Noterler

Ramazan Bayramı’nın birinci günü 20 Mart Cuma, ikinci günü 21 Mart Cumartesi ve üçüncü günü 22 Mart Pazar olarak takvimde yer alıyor. Bu tarihler resmi tatil kapsamında değerlendirildiği için noterler normal şartlarda hizmet vermez.