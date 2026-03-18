Rasim Ozan Kütahyalı'nın İlber Ortaylı Hakkında Söyledikleri Tepki Çekti

'İlber Ortaylı büyük bir bilim adamı değildir. Büyük bir alim değildir; olabilecek potansiyeli olan bir insandı. O yüzden ben şimdi atlayalım, 2010 senesinde programımız vardı rahmetli Ahmet Kekeç ve Salih Tuna ile. 'İlber Ortaylı' dedim 'Sergen Yalçın'dır.' İlber Ortaylı Türk futbolunda Sergen Yalçın neyse, Türk tarihçiliğinde de Sergen Yalçın'dır dedim. Şaşırdılar. Dedim ki; Sergen büyük futbolcu olabilirdi ama Sergen Edirne dışında yoktur. Yetenekliydi ama o kadar. İlber Ortaylı da öyledir; özel yeteneği vardır, eski tabirle mütebahhir, her konuyu bilen Rönesansçılar gibi. Hakikaten de geniş ilgi alanları olan bir insandır. Onlar palavradan değil, harbi ilgi alanıydı ama İlber Ortaylı'yı Halil İnalcık'la kıyaslamak; ne bileyim yani Lionel Messi ile Hayrettin Demirbaş'ı kıyaslamak gibidir yani. Ya da Sergen Yalçın diyelim hadi Hayrettin Demirbaş demeyelim de, Sergen Yalçın diyelim.

Şimdi Sergen Yalçın'la Lionel Messi'yi kıyaslarsan komik olur. Halil İnalcık'ın geldiği yer, İlber Ortaylı... Bilimsel eseri İlber Ortaylı'dan sonra yoktur. Bunu da söylemek zorundayım; genç tarihçiler yani Oxford'da doktora yapmış, Cambridge'te doktora yapmış, Princeton'da, Yale'da, Harvard'da doktora yapmış epey Türk tarihçi var. Bunların hiçbiri İlber Ortaylı'ya saygı duymazlar. Neden? Onun tarihçiliğinin böyle empresyonist bir tarihçilik olduğu, dedikodu tarihçiliği olduğu, akademik bir niteliği olmadığı... Eski eserleri eski, onlar da geçti gitti. Biri demiş ki 'O eseri aşan olmadı.' İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı eseri 80 kere aşıldı yani pörsüdü. Evet.'