İlber Ortaylı'nın Çanakkale Zaferi Programında Gözyaşlarına Hakim Olamaması Yeniden Gündem Oldu

'Akif'in yazdığı Çanakkale şiirinin arkasından, yani ölülerin ardından yazdığı mersiyeyi biliyorsunuz. O dönemin en önemli insanları şöyle söylemişlerdir; 'Bir tanesi de Allah'ın şairleri de vardır' demiş yani Akif için. Çok önemli bu. Yani bu toprak böyle görülüyor artık ondan sonra. Bunun her düşüncenin bunun üzerinde toplandığı bir şey. Bütün şarkta (Doğu) böyle bir abide yoktur, garpta (Batı) da yoktur. Yani Birinci Cihan Harbi'nin abidelerini sayabilirsiniz.'