Lana Del Rey’in Ani Ruh Hali Değişimi Gündem Oldu

Lana Del Rey’in Ani Ruh Hali Değişimi Gündem Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
26.02.2026 - 11:27

Şarkıları ve melankolik tarzıyla yıllardır geniş bir hayran kitlesine sahip olan Lana Del Rey, bu kez bir sosyal medya kullancısının edit videosuyla gündeme geldi. Ani ruh hali değişimleri dikkat çeken ünlü şarkıcının görüntülerine yorum yağdı.

Kendine has tarzıyla müzik dünyasında ayrı bir yere sahip olan Lana Del Rey, kariyerinin ilk gününden bu yana hem sesi hem de özel hayatıyla yakından takip edilen bir isim.

2012 yılında yayımladığı “Video Games” ile bir anda dünya çapında ün kazanan sanatçı, kısa sürede alternatif pop’un en güçlü isimlerinden biri haline geldi.

“Born to Die”, “Summertime Sadness” ve “Young and Beautiful” gibi hit parçalarla müzik listelerini altüst eden Del Rey, yalnızca müziğiyle değil; vintage tarzı ve gizemli tavırlarıyla da dikkat çekiyor. Göz önünde bir isim olması nedeniyle zaman zaman sosyal medyada da gündem olan ünlü şarkıcı, bu kez farklı bir nedenle konuşuluyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı, Lana Del Rey’in çeşitli ödül töreni ve röportaj görüntülerinden oluşan bir kolaj video paylaştı.

Videoda Del Rey’in neşeli bir ifadeyle gülümserken bir anda bakışlarını düşürmesi ve yüz ifadesinin değişmesi dikkat çekti. Sosyal medyada goygoycular da 'İkizler burcu olduğu ne kadar da belli' , 'Benim kedim de böyle' yorumları yağdırdı.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
