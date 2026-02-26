Lana Del Rey’in Ani Ruh Hali Değişimi Gündem Oldu
Şarkıları ve melankolik tarzıyla yıllardır geniş bir hayran kitlesine sahip olan Lana Del Rey, bu kez bir sosyal medya kullancısının edit videosuyla gündeme geldi. Ani ruh hali değişimleri dikkat çeken ünlü şarkıcının görüntülerine yorum yağdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kendine has tarzıyla müzik dünyasında ayrı bir yere sahip olan Lana Del Rey, kariyerinin ilk gününden bu yana hem sesi hem de özel hayatıyla yakından takip edilen bir isim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir sosyal medya kullanıcısı, Lana Del Rey’in çeşitli ödül töreni ve röportaj görüntülerinden oluşan bir kolaj video paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın