Lana Del Rey’in Ani Ruh Hali Değişimi Gündem Oldu

2012 yılında yayımladığı “Video Games” ile bir anda dünya çapında ün kazanan sanatçı, kısa sürede alternatif pop’un en güçlü isimlerinden biri haline geldi.

“Born to Die”, “Summertime Sadness” ve “Young and Beautiful” gibi hit parçalarla müzik listelerini altüst eden Del Rey, yalnızca müziğiyle değil; vintage tarzı ve gizemli tavırlarıyla da dikkat çekiyor. Göz önünde bir isim olması nedeniyle zaman zaman sosyal medyada da gündem olan ünlü şarkıcı, bu kez farklı bir nedenle konuşuluyor.