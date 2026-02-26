onedio
Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray Son Haliyle "Bu Nasıl 80?" Dedirtti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
26.02.2026 - 08:37

Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla gündem oldu. “İyi haftalar” notuyla yayımladığı karedeki zarafeti sosyal medyada övgü yağmuruna tutuldu.

Türk sinemasının güzelliğiyle nam salmış oyuncularından Türkan Şoray, yıllara meydan okuyan zarafetiyle bir kez daha adından söz ettirdi.

Yeşilçam’ın Sultan'ı olarak hafızalara kazınan usta oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla takipçilerini mest etti.

“Selvi Boylum Al Yazmalım”, “Sultan” ve “Dönüş” gibi unutulmaz filmlerle sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran Şoray, 80 yaşında olmasına rağmen zarafeti ve duruşuyla hayran bırakmaya devam ediyor.

Son dönemde sosyal medyayı aktif kullanan usta isim, geçtiğimiz saatlerde “İyi haftalar” notuyla yeni bir fotoğrafını yayımladı.

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri, Türkan Şoray’ın güzelliğine övgüler yağdırdı. Sosyal medyada “Hâlâ 20’lerinde gibi”, “Bu nasıl 80?” gibi yorumlar yapıldı.

