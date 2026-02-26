Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray Son Haliyle "Bu Nasıl 80?" Dedirtti
Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla gündem oldu. “İyi haftalar” notuyla yayımladığı karedeki zarafeti sosyal medyada övgü yağmuruna tutuldu.
Türk sinemasının güzelliğiyle nam salmış oyuncularından Türkan Şoray, yıllara meydan okuyan zarafetiyle bir kez daha adından söz ettirdi.
Son dönemde sosyal medyayı aktif kullanan usta isim, geçtiğimiz saatlerde “İyi haftalar” notuyla yeni bir fotoğrafını yayımladı.
