onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Galatasaray Liverpool Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Dilara Bağcı Peker
18.03.2026 - 17:29

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray'ın heyecanlı ilerleyişi devam ediyor. Çeyrek finalist olmak için ter döken sarı kırmızılı takım, bu kez Liverpool karşısına çıkacak. Deplasmanda oynanacak olan maç, büyük bir heyecanla bekleniyor. 

Peki Galatasaray Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Liverpool maçı nereden izlenir?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman?

GalatasarayŞampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalist olmak için Liverpool deplasmanına çıkacak. İlk maçı 1-0 kazanan sarı-kırmızılı takımda tek eksik, cezalı Davinson Sanchez olacak. Heyecanlı arşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. 

Devler Ligi'nde çeyrek finalistler 17 ve 18 Mart tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla belli olacak. Kupadaki tek temsilcimiz Galatasaray, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Liverpool ile karşı karşıya gelecek. 

Galatasaray-Liverpool maçı 18 Mart Çarşamba akşamı oynanacak.

Galatasaray-Liverpool maçı saat kaçta?

Galatasaray-Liverpool maçı saat 23.00'te başlayacak. Galatasaray Liverpool karşılaşması, 18 Mart Çarşamba akşamı saat 23.00'de oynanacak. 

Mücadelenin tek farkla bitmesi durumunda iki takım, uzatmalara gidecek. Sarı-kırmızılı takım, her türlü galibiyet ya da beraberlikte çeyrek finale çıkan ekip olacak. İki farklı Liverpool galibiyetinde ise çeyrek finalist İngiliz ekibi olacak.

Galatasaray-Liverpool maçı hangi kanalda?

Galatasaray Liverpool maçı, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Liverpool-Galatasaray maçının muhtemel ilk 11'leri

LiverpoolMamardashvili, Kerkez, Van Dijk, Konate, Frimpong, Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz, Salah, Ekitike

GalatasarayUğurcan Çakır, Jakobs, Bardakcı, Singo, Sallai, Lemina, Torreira, Sane, Sara, Barış Alper, Osimhen.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın