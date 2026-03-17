Şampiyonlar Ligi’nde İlk Çeyrek Finalistler Belli Oldu

Bodo/Glimt, 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Sporting’e uzatmalarda 5-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti.

Arsenal, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Alman ekibi Bayer Leverkusen’i sahasında 2-0 yenerek çeyrek final biletini kaptı.

PSG ise ilk maçta 5-2 mağlup ettiği Chelsea’yi deplasmanda 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Temsilcimiz Galatasaray, Liverpool’u elemesi hâlinde PSG ile karşı karşıya gelecek.

Son olarak milli futbolcu Arda Güler’in de formasını giydiği Real Madrid, 3-0 kazandığı ilk maç sonrasında Manchester City'i deplasmanda 2-1 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Arda Güler karşılaşmada 74. dakikada yerini Camavinga’ya bıraktı.