Şampiyonlar Ligi’nde İlk Çeyrek Finalistler Belli Oldu

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.03.2026 - 01:01

Şampiyonlar Ligi’nde bugün oynanan 4 maçın ardından ilk çeyrek finalistler belli oldu. Sporting, Arsenal, PSG ve Real Madrid, Devler Ligi’nde çeyrek finale kalmayı başardı.

Temsilcimiz Galatasaray, yarın oynanacak maçta Liverpool’u elemesi hâlinde çeyrek finalde Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi’ne bugün oynanan 4 maçla devam edildi.

Bodo/Glimt, 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Sporting’e uzatmalarda 5-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti.

Arsenal, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Alman ekibi Bayer Leverkusen’i sahasında 2-0 yenerek çeyrek final biletini kaptı.

PSG ise ilk maçta 5-2 mağlup ettiği Chelsea’yi deplasmanda 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Temsilcimiz Galatasaray, Liverpool’u elemesi hâlinde PSG ile karşı karşıya gelecek.

Son olarak milli futbolcu Arda Güler’in de formasını giydiği Real Madrid, 3-0 kazandığı ilk maç sonrasında Manchester City'i deplasmanda 2-1 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Arda Güler karşılaşmada 74. dakikada yerini Camavinga’ya bıraktı.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
