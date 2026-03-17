Afrika Kupası’nda Aylar Sonra Şampiyon Değişti: Yeni Şampiyon Fas Oldu

Afrika Kupası’nda Aylar Sonra Şampiyon Değişti: Yeni Şampiyon Fas Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.03.2026 - 00:57

Bu yıl Fas’ın ev sahipliğinde oynanan Afrika Kupası’nın olaylı final maçında kazanan Senegal olmuştu. Final maçında, verilen penaltı kararı sonrasında Senegal sahadan çekilmiş ve karşılaşma yaklaşık 10 dakikalık aranın ardından yeniden başlamıştı. Fas’ın penaltı kaçırması üzerine uzatmaya giden maçı Senegal 1-0 kazanarak şampiyon olmuştu.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Temyiz Kurulu, Senegal’in 3-0 hükmen yenilgisine karar verdi ve Afrika Kupası’nın şampiyonu olarak Fas’ı tescil etti.

2025 Afrika Uluslar Kupası’nda ev sahibi Fas ile Senegal finalde karşı karşıya gelmişti.

2025 Afrika Uluslar Kupası’nda ev sahibi Fas ile Senegal finalde karşı karşıya gelmişti.

19 Ocak’ta oynanan mücadelenin son bölümü olaylı geçmişti. Hakemin Fas lehine verdiği penaltı kararı sonrası Senegal oyuncuları sahadan çekilmiş ve soyunma odasına gitmişti. Senegal, sonrasında yapılan müzakerelerle oyuna dönmüş ve Fas’ta Brahim Diaz penaltıyı kaçırınca maç uzatmalara gitmişti.

Senegal, uzatmada Pape Gueye’nin attığı golle maçı 1-0 kazanmıştı.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Temyiz Kurulu, 2025 Afrika Uluslar Kupası finaline ilişkin kararını açıkladı. Kurul, Senegal Millî Takımı’nın final maçını hükmen kaybettiğini duyurdu.

Alınan karar doğrultusunda Senegal’in maçı 3-0 hükmen kaybettiği ve sonucun Fas lehine tescil edildiği belirtildi. Böylece Fas Millî Takımı turnuvanın şampiyonu ilan edildi.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
