Afrika Kupası’nda Aylar Sonra Şampiyon Değişti: Yeni Şampiyon Fas Oldu
Bu yıl Fas’ın ev sahipliğinde oynanan Afrika Kupası’nın olaylı final maçında kazanan Senegal olmuştu. Final maçında, verilen penaltı kararı sonrasında Senegal sahadan çekilmiş ve karşılaşma yaklaşık 10 dakikalık aranın ardından yeniden başlamıştı. Fas’ın penaltı kaçırması üzerine uzatmaya giden maçı Senegal 1-0 kazanarak şampiyon olmuştu.
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Temyiz Kurulu, Senegal’in 3-0 hükmen yenilgisine karar verdi ve Afrika Kupası’nın şampiyonu olarak Fas’ı tescil etti.
2025 Afrika Uluslar Kupası’nda ev sahibi Fas ile Senegal finalde karşı karşıya gelmişti.
