Bahis Soruşturmasında Tutuklanan Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı’nın Maçı Doğru Çıkmadı

Bahis Soruşturmasında Tutuklanan Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı’nın Maçı Doğru Çıkmadı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.03.2026 - 21:17

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı Metehan Baltacı, futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanmış ve Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’ne konulmuştu. İki futbolcunun önderliğinde koğuşlar arasında futbol turnuvası yapıldığı iddia edilmişti. Gazeteci Mustafa Kadir Mercan, adli kaynakların iddiaları yalanladığını ve cezaevinde koğuşlar arası futbol maçı yapmanın mümkün olmadığını söyledi.

Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı’nın futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklandığı belirtilmişti.

Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı’nın futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklandığı belirtilmişti.

Silivri’de bulunan Marmara Kapalı Cezaevi’nde kalan iki futbolcunun koğuşlar arası maç düzenlediği iddia edilmiş ve Metehan Baltacı’nın takımının maçı kazandığı öne sürülmüştü.

Gazeteci Mustafa Kadir Mercan, adli kaynakların iddiaları yalanladığını açıkladı.

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, ceza infaz kurumlarında mevcut mevzuat kapsamında koğuşlar arası bu şekilde bir futbol müsabakasının yapılmasının mümkün olmadığı belirtildi.

Kaynaklar, güvenlik ve infaz kuralları gereği farklı koğuşların toplu şekilde karşı karşıya getirildiği organizasyonların uygulanamayacağını vurguladı.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
