Liverpool - Galatasaray Maçı Öncesi Tüm Detaylar: Çeyrek Finaldeki Rakip Belli Oldu

Liverpool - Galatasaray Maçı Öncesi Tüm Detaylar: Çeyrek Finaldeki Rakip Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.03.2026 - 09:17

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında bu akşam deplasmanda İngiltere temsilcisi Liverpool ile mücadele edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 340. karşılaşmasına çıkacak. İstanbul’da oynanan ilk maçta alınan 1-0’lık galibiyetin avantajı ile Anfield deplasmanına çıkacak sarı kırmızılı takım, Liverpool engeli aşması durumunda yükseleceği çeyrek final turunda Fransa’nın PSG takımı ile karşılaşacak. 

18 Mart Çarşamba (Bu akşam) saat 23.00’te başlayacak ve Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacağı Liverpool - Galatasaray maçının tüm detayları burada…

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray çeyrek final biletini almak için İngiliz devi Liverpool ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray çeyrek final biletini almak için İngiliz devi Liverpool ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda İngiltere temsilcisi Liverpool ile karşılaşacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda bu sezon lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, son 16 play-off etabına yükseldi. Bu turda İtalyan temsilcisi Juventus ile eşleşen Galatasaray, ilk maçı sahasında 5-2 kazanırken deplasmanda uzatmalar sonunda 3-2 mağlup olsa da adını son 16'ya yazdıran ekip oldu.

Galatasaray, Liverpool ile sahasında yaptığı son 16 turu ilk maçından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'a çeyrek finale yükselebilmesi için beraberlik yeterli olacak. Bir farklı yenilgide maç uzatmalara giderken, 2 ve üstü farkla mağlubiyet durumunda ise Galatasaray Avrupa'ya havlu atacak. Liverpool ise 'Devler Ligi'nde oynadığı 8 müsabakada 6 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. 'Kırmızılar' 36 takımlı lig etabını 3. sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Galatasaray, 'Devler Ligi'nde 7. kez çeyrek finalde mücadele etmeye çalışacak. Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçı 1-0 kazandığı Liverpool karşısında iyi bir skor alarak adını UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en iyi 8 takımı arasına yazdırmak istiyor. Galatasaray, daha önce 1962-1963, 1969-70, 1988-89, 1993-94, 2000-01, 2012-13 sezonlarında Avrupa'nın son 8 takımı arasında yer almıştı.

Çeyrek finalde rakip PSG!

Çeyrek finalde rakip PSG!

İngiliz temsilcisi Chelsea'yi ilk maçta 5-2 yenen Fransız takımı PSG, deplasmanda da rakibini 3-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Galatasaray, Liverpool'u elemesi durumunda çeyrek finalde PSG ile karşı karşıya gelecek.

Liverpool Galatasaray maçı muhtemel 11’leri şu şekilde:

Liverpool Galatasaray maçı muhtemel 11’leri şu şekilde:

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz, Salah, Ekitike

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Abdülkerim, Singo, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Sane, Barış Alper, Osimhen

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın deplasmanda İngiltere temsilcisi Liverpool ile mücadele edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 340. karşılaşmasına çıkacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın deplasmanda İngiltere temsilcisi Liverpool ile mücadele edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 340. karşılaşmasına çıkacak.

Avrupa serüveninde 1956-57 sezonuyla başlayan farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 113 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 339 maçta boy gösterdi. Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 121'inden galibiyetle ayrılırken 128 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 90 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa maçlarında rakip fileleri 468 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 514 gole engel olamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezona kadar 17 kez boy gösterdi. Galatasaray, 10 kez elemeleri geçerek 7 kez de doğrudan 'Devler Ligi'ne katıldı. Sarı-kırmızılı takım, 1993-94 ve 2001-02'de 2 ön eleme, 1994-95, 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2000-01, 2003-04 ve 2006-07'de tek ön eleme, 2023-24'te ise üç ön eleme geçerek gruplara kaldı. Galatasaray, 2008-09, 2021-22 ve 2024-25 sezonlarında ise elemelerde takıldı. Sarı-kırmızılılar, 2002-03, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2018-19 ve 2019-20'de ise doğrudan mücadele etti. Galatasaray, bu sezon da doğrudan katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 36 takımlı lig formatında yarışıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın Liverpool'a konuk olacak Galatasaray, İngiliz takımlarına karşı son 6 maçta başarılı sonuçlar aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın Liverpool'a konuk olacak Galatasaray, İngiliz takımlarına karşı son 6 maçta başarılı sonuçlar aldı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda bu sezon lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, son 16 play-off etabına yükseldi. Bu turda İtalyan temsilcisi Juventus ile eşleşen Galatasaray, ilk maçı sahasında 5-2 kazanırken, deplasmanda uzatmalar sonunda 3-2 mağlup olsa da adını son 16'ya yazdıran ekip oldu. Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turunda bu sezon ikinci haftada iç sahada 1-0 yendiği Liverpool ile eşleşti. İngiliz temsilcisini ilk maçta RAMS Park'ta 1-0 mağlup eden Galatasaray, çeyrek finale yükselebilmek için yarın rövanşa çıkacak. Liverpool ise 'Devler Ligi'nde oynadığı 8 müsabakada 6 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. 'Kırmızılar' 36 takımlı lig etabını 3. sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
