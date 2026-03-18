Milli Futbolcu Kenan Yıldız Neden Almanya Yerine Türkiye'yi Seçtiğini Açıkladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.03.2026 - 16:17

2026 Dünya Kupası'na katılmayı hedefleyen A Milli Futbol Takımının en önemli hücum silahlarından biri olan Juventus golcüsü Kenan Yıldız İtalyan basınına konuştu. Yıldız Corriere dello Sport'a özel açıklamalarda bulundu. Neden Almanya değil de Türkiye'yi seçtiğini açıkladı.

Juventus kariyeri ve Del Piero'ya benzetilmesinin yanında milli takım tercihi sorusunu şöyle yanıtladı.

Çünkü Almanya’da beni dikkate almıyorlardı, yeterince iyi değildim, hep başka birini çağırıyorlardı. Yeteneklerimin farkında olan sadece ben değildim. Küçükken katıldığım tüm turnuvalarda MVP seçilirdim. Sekiz yaşındayken 18 yaşındakilere karşı oynuyordum.

Türkiye'de nasıl ilgi gördüğü sorusunu ise spor basınını eleştirerek yanıtladı.

'Basın şimdilerde beni iyi görüyor. Bizde her şey sonuçlara bağlı. Avrupa Şampiyonası'nda bir konu yüzünden bazı sorunlar yaşadım. Saçımı düzeltirken, 2 saniyeliğine kameraya bakarken yakalandım aslında bir böceği uzaklaştırmaya çalışıyordum. Oyun oynamaktan çok görünüşümle ilgilendiğimi söylediler. Ama o konu orada bitti.'

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
