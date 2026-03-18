article/comments
BMW Elektrikli Araç Piyasasını Tümden Sarsacak: 900 Kilometre Menzil

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.03.2026 - 17:42

Alman otomobil devi BMW, yeni elektrikli i3 modelini tanıttı. Lansmanı takip eden gazeteci Emre Özpeynirci’nin verdiği bilgilere göre BMW’nin “Neue Klasse” (Yeni Sınıf) felsefesiyle geliştirdiği yeni i3 modelinin 900 kilometre menzili olacak. Ayrıca yeni şarj teknolojisi ile sadece 10 dakikada 400 km menzile ulaşacak şarj mümkün olacak. BMW’nin yeni aracının bu yılın sonunda Türkiye’de de satışa sunulacağı öğrenildi.

Elektrikli araç teknolojisinde her gün yaşanan gelişmeler, BMW’nin yeni tanıttığı modeli ile resmen arşa çıktı.

Gazeteci Emre Özpeynirci’nin X hesabından yaptığı paylaşıma göre, BMW’nin yeni i3 modeli 900 kilometre menzille “menzil anksiyetesine” son verecek.

Çift motorlu yapısıyla (arkada EESM, önde ASM teknolojisi) yeni i3; 345 kW (469 HP) güç ve 645 Nm tork üretiyor.

BMW, yeni aracıyla sadece menzil değil, şarj sorununa da çözüm bulduğunu iddia ediyor.

800V mimari ve 400 kW şarj teknolojisi ile araçlar sadece 10 dakikada 400 kilometrelik menzile sahip olabilecek.

BMW’nin yeni i3 modeli Türkiye’de ne zaman satışa çıkacak?

BMW’nin elektrikli araç piyasasını yeniden dizayn edeceği i3 modeli, bu yılın sonunda Türkiye’de de kısıtlı olarak satışa sunulacak. 2027’nin başında ise tam zamanlı olarak Türkiye satışı başlayacak.

BMW’nin yeni modelinin Türkiye satış fiyatı ise henüz belli olmadı.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
