Elektrikli Taksi Dönemi Başladı: Türkiye'de İlk Kez Togg Taksi Yapıldı!

Taksi sahibi Kara, elektrikli taksiyi gören yerli ve yabancı turistlerin hem aracı incelediğini hem de fotoğraf çektirmeyi ihmal etmediğini söylüyor. Kara, 'Uzungöl'de dünyaca ünlü arabamızı kullanıyorum. Yerli ve milli olduğu için Togg'u tercih ettim. Daha önceden niyetim vardı ancak menzilinin artmasını bekledim. Şimdilik menzille alakalı bir sıkıntı yaşamadım. Deneyimleyerek öğreneceğiz. Taksiye binenlerin ilk anda ekran hoşuna gidiyor. Araç ile fotoğraf çektirmek istiyorlar. Araca bindikten sonra tekrar arayan yolcular da oluyor. Vatandaşa iyi bir hizmet oluyor' diyor.