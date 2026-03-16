Elektrikli Taksi Dönemi Başladı: Türkiye'de İlk Kez Togg Taksi Yapıldı!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
16.03.2026 - 14:11

Türkiye'nin yerli ve elektrikli otomobili Togg T10F modeli, dikkatleri çekmeye devam ediyor. Togg, bu defa ilk kez taksi olarak hizmet vermeye başladı. 

Trabzon'un Çaykara ilçesinde uzun yıllardır taksicilik yapan Mehmet Sabri Kara,  Togg T10F modelini sarıya kaplatıp taksiye dönüştürdü. Kara, Karadeniz'in zorlu yollarında elektrikli taksi dönemini başlatan ilk isimlerden biri oldu.

Togg T10F ilk kez taksi oldu.

Karadeniz'in zorlu coğrafyasında yıllardır direksiyon sallayan taksici Mehmet Sabri Kara, araç tercihiyle dikkat çekti. Kara, son araç değişiminde Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u tercih etti. Yeni aldığı sıfır kilometre Togg T10F model aracını sarı renge kaplatan Kara, otomobiline taksi tabelası ve taksimetre de taktırarak Karadeniz'de elektrikli taksi dönemini başlattı.

Togg taksi, kısa sürede hem vatandaşların hem de turistlerin ilgisini çekti.

Togg, özellikle Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'e yolcu taşıyor.

Taksi sahibi Kara, elektrikli taksiyi gören yerli ve yabancı turistlerin hem aracı incelediğini hem de fotoğraf çektirmeyi ihmal etmediğini söylüyor. Kara,  'Uzungöl'de dünyaca ünlü arabamızı kullanıyorum. Yerli ve milli olduğu için Togg'u tercih ettim. Daha önceden niyetim vardı ancak menzilinin artmasını bekledim. Şimdilik menzille alakalı bir sıkıntı yaşamadım. Deneyimleyerek öğreneceğiz. Taksiye binenlerin ilk anda ekran hoşuna gidiyor. Araç ile fotoğraf çektirmek istiyorlar. Araca bindikten sonra tekrar arayan yolcular da oluyor. Vatandaşa iyi bir hizmet oluyor' diyor.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
