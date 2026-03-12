onedio
Türkiye'nin Yeni Yerli Elektrikli Otomobili Tanıtıldı: Fiyatı 1 Milyon TL'nin Altında

Dilara Şimşek
12.03.2026 - 11:29

Türkiye’nin yeni yerli elektrikli otomobili Karea tanıtıldı. Lansmanla görücüye çıkarılan otomobil, 135 kilometre menzil ve 90 kim/s azami hız sunuyor. Karea yeni modelinin 699 bin TL fiyatla satışa sunulacağı belirtildi.

Türkiye'nin yeni yerli elektrikli otomobili görücüye çıktı.

Türkiye’nin mobilite ekosistemi genişlemeye devam ediyor. Karel Kalıp çatısı altında doğan yerli marka Karea, ilk modeli Karea Fit’i resmi bir lansmanla görücüye çıkardı. ompakt tasarımı ve ekonomik işletme maliyetleriyle öne çıkan araç, özellikle kalabalık şehirlerdeki park ve trafik sorununa yerli bir çözüm sunmayı hedefledi.

2631 mm uzunluğa ve 540 kg ağırlığa sahip olan araç, en dar sokaklarda bile yüksek manevra kabiliyetine sahip. 13 inçlik jantları ve minimal yapısıyla modern bir görünüm sergileyen Karea Fit, 9,98 kWh'lık LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya teknolojisini kullanıyor. Şehir içi kullanım için ideal olan 135 kilometrelik menzil sunan araç, maksimum 90 km/s hıza ulaşabiliyor.  Performans tarafında 0-50 km/s hızlanmasını sadece 6 saniyede tamamlayan modelin bataryası uygun şartlarda yüzde 20’den yüzde 80 doluluğa yaklaşık 2 saat gibi kısa bir sürede ulaşabiliyor.

Fiyatı 1 milyon TL'nin altında.

Karea Fit’in lansman dönemine özel satış fiyatı 699 bin TL olarak açıklandı. Aracın bazı özellikleri şöyle sıralandı: Klima ve elektrikli camlar, hidrolik fren ve elektrikli direksiyon sistemi, geri görüş kamerası ve park sensörü, multimedya ekranı ve Bluetooth bağlantısı.

