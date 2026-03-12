Türkiye'nin Yeni Yerli Elektrikli Otomobili Tanıtıldı: Fiyatı 1 Milyon TL'nin Altında

Türkiye’nin mobilite ekosistemi genişlemeye devam ediyor. Karel Kalıp çatısı altında doğan yerli marka Karea, ilk modeli Karea Fit’i resmi bir lansmanla görücüye çıkardı. ompakt tasarımı ve ekonomik işletme maliyetleriyle öne çıkan araç, özellikle kalabalık şehirlerdeki park ve trafik sorununa yerli bir çözüm sunmayı hedefledi.

2631 mm uzunluğa ve 540 kg ağırlığa sahip olan araç, en dar sokaklarda bile yüksek manevra kabiliyetine sahip. 13 inçlik jantları ve minimal yapısıyla modern bir görünüm sergileyen Karea Fit, 9,98 kWh'lık LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya teknolojisini kullanıyor. Şehir içi kullanım için ideal olan 135 kilometrelik menzil sunan araç, maksimum 90 km/s hıza ulaşabiliyor. Performans tarafında 0-50 km/s hızlanmasını sadece 6 saniyede tamamlayan modelin bataryası uygun şartlarda yüzde 20’den yüzde 80 doluluğa yaklaşık 2 saat gibi kısa bir sürede ulaşabiliyor.