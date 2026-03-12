TÜİK Açıkladı: Türkiye'nin En Yaşlı ve En Genç İlleri Belli Oldu

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2025 yılında Sinop oldu. Bu ili Kastamonu ve Giresun izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise Şırnak oldu. Şırnak'ı Şanlıurfa ile Hakkari izledi.

En az bir yaşlı fert bulunan haneler içinde tek kişilik yaşlı hanehalkı oranının en yüksek olduğu il, 2025 yılında yüzde 34,3 ile Balıkesir oldu. Bu ili yüzde 34,1 ile Çanakkale, yüzde 33,7 ile Burdur izledi. Bu oranın en düşük olduğu il ise yüzde 8,3 ile Hakkari oldu. Bu ili yüzde 13,8 ile Batman, yüzde 15,0 ile Van izledi.