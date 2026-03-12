onedio
TÜİK Açıkladı: Türkiye'nin En Yaşlı ve En Genç İlleri Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.03.2026 - 11:02

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'İstatistiklerle Yaşlılar 2025' bültenini yayımladı. Yaşlı nüfus 9 milyon 583 bin 59 kişi oldu. TÜİK verilerine göre yaşlı nüfus oranının en yüksek ve en düşük olduğu 10 il de belli oldu.

Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı belli oldu.

Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus son 5 yılda yüzde 20.5 arttı. Toplamda 9 milyon 583 bin 59 kişiye ulaşan yaşlı nüfus, rekor kırdı. 2020 yılında yüzde 9,5 olan yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payı, 2025 itibarıyla yüzde 11,1’e yükseldi. Bu artışla birlikte Türkiye, 'yaşlı nüfus yapısına sahip ülkeler' listesine adım adım yaklaştı. 

Nüfus projeksiyonlarının demografik göstergelerdeki mevcut yapının devam edeceğini varsayan ana senaryosuna göre yaşlı nüfus oranının 2030 yılında yüzde 13,5, 2040 yılında yüzde 17,9, 2060 yılında yüzde 27,0, 2080 yılında yüzde 33,4 ve 2100 yılında yüzde 33,6 olacağı öngörüldü.

Doğurganlık göstergelerindeki hızlı düşüş eğiliminin devam edeceğini varsayan düşük senaryoya göre yaşlı nüfus oranının 2030 yılında yüzde 13,5, 2040 yılında yüzde 18,2, 2060 yılında yüzde 28,8, 2080 yılında yüzde 38,5 ve 2100 yılında yüzde 42,8 olacağı öngörüldü.

Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı.

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2025 yılında Sinop oldu. Bu ili Kastamonu ve Giresun izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise Şırnak oldu. Şırnak'ı Şanlıurfa ile Hakkari izledi.

En az bir yaşlı fert bulunan haneler içinde tek kişilik yaşlı hanehalkı oranının en yüksek olduğu il, 2025 yılında yüzde 34,3 ile Balıkesir oldu. Bu ili yüzde 34,1 ile Çanakkale, yüzde 33,7 ile Burdur izledi. Bu oranın en düşük olduğu il ise yüzde 8,3 ile Hakkari oldu. Bu ili yüzde 13,8 ile Batman, yüzde 15,0 ile Van izledi.

