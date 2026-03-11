FBI, İran’ın Kaliforniya’yı Vurabileceğine Dair Polisleri Uyarmış

ABC News’te yer alan bilgilere göre, FBI tarafından hazırlanan bilgi notunda özellikle Kaliforniya’daki hedeflerin vurulabileceği bilgisi yer aldı.

İran’ın savaşı ABD topraklarına taşıma ihtimalinin olduğu belirtilirken, saldırının ise Pasifik Okyanusu’ndaki gemilerden insansız hava araçlarıyla yapılabileceği ifade edildi.

FBI’ın bilgi notu Kaliforniya eyaletindeki polis ekiplerine gönderildi.

FBI’ın uyarısında, saldırı dronlarını taşıyan gemilerin ABD ana karasına nasıl ya da ne zaman yaklaşabileceği belirtilmezken, ABD veya İsrail’in İran’a saldırması durumunda kullanılmak üzere ekipmanların önceden karada veya denizdeki gemilerde konuşlandırılmış olabileceğinden endişe edildiği de belirtildi.