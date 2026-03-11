FBI, İran’ın Kaliforniya’yı Vurabileceğine Dair Polisleri Uyarmış
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırısı sonrasında Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından Kaliforniya’daki polislerin saldırı ihtimaline karşı uyarıldığı ortaya çıktı. FBI’ın uyarı notunda, İran’ın okyanustaki kaynağı belirsiz bir gemiden Kaliforniya’daki bazı hedeflere insansız hava araçlarıyla saldırı düzenleyebileceği bilgisi yer aldı.
Orta Doğu’da başlayan savaşın ABD topraklarına sıçrama ihtimali üzerine polis kuvvetleri harekete geçirildi.
