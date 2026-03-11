onedio
FBI, İran’ın Kaliforniya’yı Vurabileceğine Dair Polisleri Uyarmış

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.03.2026 - 21:43

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırısı sonrasında Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından Kaliforniya’daki polislerin saldırı ihtimaline karşı uyarıldığı ortaya çıktı. FBI’ın uyarı notunda, İran’ın okyanustaki kaynağı belirsiz bir gemiden Kaliforniya’daki bazı hedeflere insansız hava araçlarıyla saldırı düzenleyebileceği bilgisi yer aldı.

Orta Doğu’da başlayan savaşın ABD topraklarına sıçrama ihtimali üzerine polis kuvvetleri harekete geçirildi.

ABC News’te yer alan bilgilere göre, FBI tarafından hazırlanan bilgi notunda özellikle Kaliforniya’daki hedeflerin vurulabileceği bilgisi yer aldı.

İran’ın savaşı ABD topraklarına taşıma ihtimalinin olduğu belirtilirken, saldırının ise Pasifik Okyanusu’ndaki gemilerden insansız hava araçlarıyla yapılabileceği ifade edildi.

FBI’ın bilgi notu Kaliforniya eyaletindeki polis ekiplerine gönderildi.

FBI’ın uyarısında, saldırı dronlarını taşıyan gemilerin ABD ana karasına nasıl ya da ne zaman yaklaşabileceği belirtilmezken, ABD veya İsrail’in İran’a saldırması durumunda kullanılmak üzere ekipmanların önceden karada veya denizdeki gemilerde konuşlandırılmış olabileceğinden endişe edildiği de belirtildi.

