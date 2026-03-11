Dualarla Gezmeye Başladılar: Gebze'de Bir Film Çekimleri İçin Kurulan Mekke Temalı Plato Yoğun İlgi Gördü

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yeni başlayacak olan ve İslamiyet’in doğuşunu konu alan 'Sancı: İslamiyet'in Doğuşu' projesi için Mekke temalı bir plato inşa edildi. Plato, yaklaşık 1400 yıl önceki Mekke'nin mimari dokusuna sadık kalınarak inşa edildi. İçerisinde o dönemin dar sokakları, taş evleri, pazar alanları ve sosyal yaşam alanları birebir canlandırıldı.

Henüz çekimlere başlamadan, özellikle Ramazan ayının da etkisiyle çevre illerden binlerce kişi platoyu görmek için Çayırova'ya gitmeye başladı. Sosyal medyada paylaşılan videolar sayesinde şu an Kocaeli’nin en popüler duraklarından biri haline geldi.