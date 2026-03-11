onedio
Dualarla Gezmeye Başladılar: Gebze'de Bir Film Çekimleri İçin Kurulan Mekke Temalı Plato Yoğun İlgi Gördü

Dualarla Gezmeye Başladılar: Gebze'de Bir Film Çekimleri İçin Kurulan Mekke Temalı Plato Yoğun İlgi Gördü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.03.2026 - 15:43 Son Güncelleme: 11.03.2026 - 15:45

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yeni başlayacak olan ve İslamiyet’in doğuşunu konu alan 'Sancı: İslamiyet'in Doğuşu' projesi için Mekke temalı bir plato inşa edildi. Plato, yaklaşık 1400 yıl önceki Mekke'nin mimari dokusuna sadık kalınarak inşa edildi. İçerisinde o dönemin dar sokakları, taş evleri, pazar alanları ve sosyal yaşam alanları birebir canlandırıldı. 

Henüz çekimlere başlamadan, özellikle Ramazan ayının da etkisiyle çevre illerden binlerce kişi platoyu görmek için Çayırova'ya gitmeye başladı. Sosyal medyada paylaşılan videolar sayesinde şu an Kocaeli’nin en popüler duraklarından biri haline geldi.

Ziyarete kapatıldı!

Ziyarete kapatıldı!

Plato için tasarım çalışmaları devam ederken vatandaşların alanı gezmesine izin veriliyordu. Girişler ücretsizdi ve saat 16.00'ya kadar gezmek mümkündü. Plato bir anda sosyal medyada popüler hale geldi. Platoya gidenlerden bazıları o görüntü karşısında duygusal anlar yaşadı. Platoyu dualarla gezmeye başlayanlar oldu. 

Platonun gördüğü yoğun ilgi maalesef bazı olumsuzlukları beraberinde getirdi. Ziyaretçilerin yapılara zarar vermesi, çevre kirliliği ve alanın henüz tam tamamlanmamış olması nedeniyle yönetim 10 Mart 2026 itibarıyla kapıları kapatma kararı aldı. Yapılan resmi açıklamalara göre plato Temmuz 2026 tarihine kadar ziyarete kapalı kalacak.

"Şu an Mekke'de bu kadar kalabalık olduğuna inanmıyorum"

KAYNAK: TikTok/serap.ayd

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
