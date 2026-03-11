Ekonomide “Herkes Yapıyor” Etkisinin Gücü: Neden Kendimizi Finansal Olarak Başkalarıyla Kıyaslarız?

Yeni bir finansal karar almadan önce kendini başkalarıyla kıyaslamak, birçok kişi için neredeyse refleks halini almış bir alışkanlıktır. Finansal ve sosyal yaşamda geri kalmış hissi veren bu alışkanlık, ekonomideki 'herkes yapıyor' etkisi olarak bilinir. Sırf başkaları yaptığı için doğru kabul edilen veya geri kalmaktan korkarak alınan kararlar ise çoğu zaman sonradan pişmanlık yaratır.

Peki durumu açıklamak bu kadar basitken, alışkanlığı neden hala sürdürüyoruz?