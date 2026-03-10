Pazarlık Yapma Konusunda Ne Kadar İyisin?
Pazarlık bazılarımıza göre keyifli bir oyunken bazılarımız için kesinlikle yapılması gereken bir şeydir! Pazarlığın sadece para meselesi olmadığı anlaşıldığı zaman işler çok değişiyor. Aynı zamanda iletişim de çok önemli unsurlarından biri.
Bu testle birlikte pazarlık reflekslerini ortaya çıkarabiliriz!
1. İlk olarak! Bir ürünü çok beğendin ama pahalı geldi. Ne yaparsın?
2. Pazarlık yapmak sana ne hissettirir?
3. Peki, pazarlık esnasında sessizlik olursa ne yaparsın?
4. Eyvah! Pazarlık sırasında tavırlar sertleşti. Sen nasıl tepki verirsin?
5. Pazarlık yapmadan önce hazırlık yapar mısın?
6. Pazarlık sonunda istediğin olmadığında ne olur?
7. Pazarlık senin için çok önemli midir?
8. Son olarak! Pazarlık sonunda seni ne mutlu eder?
Sen çekingen pazarlıkçısın!
Sen temkinli pazarlıkçısın!
Sen stratejik pazarlıkçısın!
Sen doğuştan pazarlıkçısın!
