Pazarlık Yapma Konusunda Ne Kadar İyisin?

Pazarlık senin doğal bir alanın! Pazarlık sürecinden keyif alıyorsun ve özgüvenini yükseltiyor. Bu yüzden pazarlık esnasında sessizlik olması seni strese sokmaz. Sen karşıdaki insanın sınırlarını hissedersin ve duruşunu bozmazsın. Ne istediğini bilerek hareket edersin. Senin için pazarlık bir iletişim oyunu! Çoğu zaman bu oyunu avantajlı bir şekilde bitirebiliyorsun. Bu yeteneğini doğru bir şekilde kullandığın zaman hayat sana daha ucuz olabiliyor!