Pazarlık Yapma Konusunda Ne Kadar İyisin?

Elif Nur Çamurcu
10.03.2026 - 17:01

Pazarlık bazılarımıza göre keyifli bir oyunken bazılarımız için kesinlikle yapılması gereken bir şeydir! Pazarlığın sadece para meselesi olmadığı anlaşıldığı zaman işler çok değişiyor. Aynı zamanda iletişim de çok önemli unsurlarından biri.

Bu testle birlikte pazarlık reflekslerini ortaya çıkarabiliriz!

1. İlk olarak! Bir ürünü çok beğendin ama pahalı geldi. Ne yaparsın?

2. Pazarlık yapmak sana ne hissettirir?

3. Peki, pazarlık esnasında sessizlik olursa ne yaparsın?

4. Eyvah! Pazarlık sırasında tavırlar sertleşti. Sen nasıl tepki verirsin?

5. Pazarlık yapmadan önce hazırlık yapar mısın?

6. Pazarlık sonunda istediğin olmadığında ne olur?

7. Pazarlık senin için çok önemli midir?

8. Son olarak! Pazarlık sonunda seni ne mutlu eder?

Sen çekingen pazarlıkçısın!

Pazarlık yaparken konforlu hissetmiyorsun! Fiyatlar üzerinde konuşmak seni rahatsız ediyor. Bu yüzden genelde sessiz kalıyorsun. Karşıdakinin rahatsız olmasını da istemiyorsun. Bu yüzden bazen içinden geçenleri söylemiyorsun. Pazarlık süreci senin için stresli olabilir. Fakat küçük sorularla içini rahatlatabilirsin. Böylece zamanla çekingenliğini aşabilirsin!

Sen temkinli pazarlıkçısın!

Pazarlık yapabiliyorsun ama ölçülü bir şekilde hareket ediyorsun! Ortamın havasını inceleyerek ilerliyorsun. Kendini çok zorlamıyorsun ama pasif konumda da olmuyorsun. Küçük indirimler bile seni mutlu etmeye yetiyor. Aynı zamanda karşıdaki insanı da anlamaya çalışıyorsun. Bu yüzden kibar bir şekilde iletişim kuruyorsun. Bu yaklaşımın nedeniyle bazen istediklerini elde edemesen de çok rahatsız hissetmiyorsun!

Sen stratejik pazarlıkçısın!

Gittiğin yerlerde kesinlikle pazarlık yapan birisin! Önceden araştırarak gidersin. Böylece pazarlık sırasında gerekçelerini sunabilirsin. Karşıdakini ikna etmeye odaklanırsın. Bu yüzden alternatiflerin hep hazır olur. Pazarlık senin için zorunlu bir süreç. Bu sürecin sonunda genellikle olumlu sonuçlar alırsın. Bu yüzden güvenilir bir pazarlıkçı olduğunu söyleyebiliriz!

Sen doğuştan pazarlıkçısın!

Pazarlık senin doğal bir alanın! Pazarlık sürecinden keyif alıyorsun ve özgüvenini yükseltiyor. Bu yüzden pazarlık esnasında sessizlik olması seni strese sokmaz. Sen karşıdaki insanın sınırlarını hissedersin ve duruşunu bozmazsın. Ne istediğini bilerek hareket edersin. Senin için pazarlık bir iletişim oyunu! Çoğu zaman bu oyunu avantajlı bir şekilde bitirebiliyorsun. Bu yeteneğini doğru bir şekilde kullandığın zaman hayat sana daha ucuz olabiliyor!

Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
