Sanat Kimin Tarafında?

Bir savaş başladığında ilk kim konuşur? Devlet başkanları. Genelkurmaylar. Dışişleri bakanlıkları. Bir süre sonra ekranlar. Sonra haritalar. Sonra ölü sayıları. Ama mesele orada bitmez. Bir noktada sanat da konuşmak zorunda kalır, müzeler de, festivaller de, yayıncılar da, bienaller de. Çünkü savaş tek cephede yaşanan bir olay değil; kültürün diline, kurumların açıklamalarına, hangi cümlenin kurulup hangisinin bilinçle yutulduğuna kadar sızan bir düzen. UNESCO’nun 2 Mart 2026’da Tahran’daki Golestan Sarayı gibi kültürel miras alanları için alarm vermesi ancak bu alarmın çok duyulmaması, bu sızmanın ne kadar somut hale geldiğini gösteriyor.

Rusya gidince kural işledi. Peki ya sonra?

Kültürel tarafsızlık diye bir şey var mı? Yoksa “tarafsızlık” dediğimiz şey, çoğu durumda kurumsal çekingenliğin daha zarif adı mı? İspanya Başbakanı Pedro Sánchez geçen yıl İsrail'in Eurovision gibi uluslararası kültürel etkinliklerden dışlanması gerektiğini söylerken asıl dikkat çekici olan onun İsrail eleştirisi değildi. Kültür alanında işleyen çifte standardı açıkça adlandırıyordu. Rusya için hızla işletilen dışlama mantığı, İsrail söz konusu olduğunda neden buharlaşıyordu? “Kültürde de çifte standart kabul edilemez” derken aslında politik bir cümle kurmadı; kültür dünyasının uzun zamandır üstünü örttüğü politik gerçeği ortaya koydu.