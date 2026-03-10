Sanat Kimin Tarafında?
Savaş çağında kültürel tarafsızlık mümkün mü, yoksa kurgu mu?
*Kültür eleştirmeni ve yazar Susan Sontag, “Regarding the Pain of Others” adlı kitabında şöyle diyor: “Konu başkalarının acısına bakmak olduğunda hiçbir 'biz' kendiliğinden varsayılmamalı”. Kısa ama huzursuz edici bir cümle. Çünkü kültür kurumlarının en hızlı kurduğu şey tam da bu “biz” duygusu... Biz seyirciyiz. Biz sanatseveriz. Biz evrenseliz. Biz politik değiliz. O “biz”de kimlerin yası görünüyor, kimlerin yası gölgede kalıyor?*
Bazen ilke, bazen kalkan...
Eurovision. Kültürel tarafsızlık tartışmasının en görünür örneklerinden biri. Avrupa Yayın Birliği yarışmayı yıllardır “apolitik” bir alan olarak tanımlar. Ama 2022'de Rusya yarışmadan çıkarıldığında bu apolitiklik bir anda askıya alındı. Gerekçe açıktı; böylesi bir kriz anında Rusya'nın yarışmada kalması organizasyonu itibarsızlaştıracaktı. Yani “apolitiklik” ilkesi bir anda politik bir kararın gerekçesine dönüştü. Demek ki mesele kültür kurumlarının tarafsız kalıp kalamaması değil; hangi durumda taraf olduklarını nasıl adlandırdıkları. Tarafsızlık gerçekten bir ilke mi? Yoksa gerektiğinde askıya alınan bir kural mı? Bir kapı gibi. İstenince açılan, istenince kapanan...
Durum sadece Eurovision'la sınırlı kalmadı elbette. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından dünyanın önde gelen orkestraları, salonları ve festivalleri hızla pozisyon aldı. Münih Filarmoni, ünlü orkestra şefi Valery Gergiev'i Putin'le bağı olduğu ve Rusya'nın saldırılarını kınamadığı için görevinden aldı. New York Metropolitan Operası soprano Anna Netrebko ile yollarını ayırdı; Carnegie Hall piyanist Denis Matsuev'in konserlerini programdan çıkardı. Kimi orkestralar Çaykovski eserlerini bile repertuvarlarından kaldırdı.
Enkaz, ama hangi enkaz
Alarm verildi. Sonra sessizlik!
Vitrin boş değil ama her şeyi de sergilemiyor
Savaşlar cephede, hafızalar filmlerde kazanılır
En politik cümle: “Biz apolitiğiz”!
Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!