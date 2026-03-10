onedio
Bir Kadın Hastane Önünde Yapılan "Yeni Nesil Dolandırıcılığı" Paylaşarak İnsanları Uyardı

Pelin Yelda Göktepe
10.03.2026 - 17:21

Dolandırıcılar her gün yeni bir yöntemle insanları mağdur etmenin bir yolunu buluyor. Özellikle insanların vicdanına oynayan bu dolandırıcılar, insanları vicdanı ve gerçekler arasında bırakıyor. Pek çok kişi anlık olarak duygusal düşündüğünden bu numaralara kanıyor. 

'andakalhandan' isimli sosyal medya kullanıcısı, yeni nesil dolandırıcılık hakkında uyarıda bulundu. Aynı gün içinde iki kere gördüğü ekibi paylaşan kadına pek çok kişiden aynı durumu daha önce yaşadıklarına dair yorumlar geldi.

Böyle bir durumla karşılaşırsak ne yapmalıyız?

  • Tanımadığınız kişiler için trafiğin ortasında camınızı tamamen açmamaya özen gösterin.

  • Gerçekten ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız, onları belediyelerin sosyal yardım birimlerine veya ilgili vakıflara yönlendirebilirsiniz.

  • Bu tür organize faaliyetleri emniyet birimlerine (112) bildirerek başkalarının mağdur olmasını engelleyebilirsiniz.

Buradan izleyebilirsiniz;

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
