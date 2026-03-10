Bir Kadın Hastane Önünde Yapılan "Yeni Nesil Dolandırıcılığı" Paylaşarak İnsanları Uyardı

Dolandırıcılar her gün yeni bir yöntemle insanları mağdur etmenin bir yolunu buluyor. Özellikle insanların vicdanına oynayan bu dolandırıcılar, insanları vicdanı ve gerçekler arasında bırakıyor. Pek çok kişi anlık olarak duygusal düşündüğünden bu numaralara kanıyor.

'andakalhandan' isimli sosyal medya kullanıcısı, yeni nesil dolandırıcılık hakkında uyarıda bulundu. Aynı gün içinde iki kere gördüğü ekibi paylaşan kadına pek çok kişiden aynı durumu daha önce yaşadıklarına dair yorumlar geldi.