Müslüman Olmayanlar da Katıldı: Oxford'da Okuyan Bir Türk Düzenledikleri Sahur Etkinliğini Paylaştı

Müslüman Olmayanlar da Katıldı: Oxford'da Okuyan Bir Türk Düzenledikleri Sahur Etkinliğini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.03.2026 - 18:20

Ramazan ayının neredeyse sonuna geldik. Bu mübarek ay dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar tarafından çeşitli etkinliklerle taçlandırıldı. Pek çok kişi yaşadığı yerde Ramazan ruhunu yaşatmak için çevresindekileri de dahil ettiği etkinlikler düzenledi. Bir Sahur etkinliği görüntüsü de Oxford'dan geldi. 

Oxford'da öğrenim gören bir Türk, yakşalık 20 kişiyle gerçekleştirdikleri sahur etkinliğini paylaştı. Etkinliğe Müslüman olmayan öğrenciler de ilgi gösterdi.

Kaynak: https://x.com/populicc/status/2031321...
"Birleştiricilik budur"

"Birleştiricilik budur"

Oxford'un tarihi atmosferinde, özellikle Müslüman olmayan arkadaşlarını da dahil ederek böyle bir sahur sofrası hazırlamaları çok nazik ve birleştirici bir hareket olarak görüldü. Videodaki o mor ışıklı, bol sohbetli ortamın enerjisi izleyenlerin de beğenisini topladı.

Buradan izleyebilirsiniz;

