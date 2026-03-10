Müslüman Olmayanlar da Katıldı: Oxford'da Okuyan Bir Türk Düzenledikleri Sahur Etkinliğini Paylaştı

Kaynak: https://x.com/populicc/status/2031321...
Ramazan ayının neredeyse sonuna geldik. Bu mübarek ay dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar tarafından çeşitli etkinliklerle taçlandırıldı. Pek çok kişi yaşadığı yerde Ramazan ruhunu yaşatmak için çevresindekileri de dahil ettiği etkinlikler düzenledi. Bir Sahur etkinliği görüntüsü de Oxford'dan geldi.
Oxford'da öğrenim gören bir Türk, yakşalık 20 kişiyle gerçekleştirdikleri sahur etkinliğini paylaştı. Etkinliğe Müslüman olmayan öğrenciler de ilgi gösterdi.
"Birleştiricilik budur"
