Yine Çenemiz Yoruldu: Bir İçerik Üreticisi Liverpool'lu Futbolcuların Araçlarını ve Fiyatlarını Paylaştı

Futbolcuların kazandıkları astronomik rakamlar sık sık gündem oluyor. Bu devasa kazançlar, tartışmalara da sebep oluyor haliyle. Bunun gerçekten emeklerinin karşılığı mı, yoksa gereğinden fazla mı olduğu konusu, futbolla ilgisi olsun olmasın herkesin tartıştığı bir konu. Çünkü futbolun sadece bir spor olmaktan çıkıp, büyük bir ekonomik güç haline gelmiş durumda.

Futbolcuların lüks yaşamları da haliyle bir o kadar gündem oluyor. Bir içerik üreticisi Liverpool'lu futbolcuların bindiği araçları ve değerlerini paylaştı. Ortaya çıkan video ise yine çenemizi yordu.