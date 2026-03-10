onedio
Yine Çenemiz Yoruldu: Bir İçerik Üreticisi Liverpool'lu Futbolcuların Araçlarını ve Fiyatlarını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
10.03.2026 - 19:25

Futbolcuların kazandıkları astronomik rakamlar sık sık gündem oluyor. Bu devasa kazançlar, tartışmalara da sebep oluyor haliyle. Bunun gerçekten emeklerinin karşılığı mı, yoksa gereğinden fazla mı olduğu konusu, futbolla ilgisi olsun olmasın herkesin tartıştığı bir konu. Çünkü futbolun sadece bir spor olmaktan çıkıp, büyük bir ekonomik güç haline gelmiş durumda. 

Futbolcuların lüks yaşamları da haliyle bir o kadar gündem oluyor. Bir içerik üreticisi Liverpool'lu futbolcuların bindiği araçları ve değerlerini paylaştı. Ortaya çıkan video ise yine çenemizi yordu.

Liverpoollu futbolcuların kullandığı araçların ucuzdan pahalıya doğru sıralaması şöyle;

  • Giovanni Leoni: Audi Q5 — £50,000

  • Virgil van Dijk: Porsche Cayenne GTS — £82,000

  • Giorgi Mamardashvili: Audi RSQ8 — £100,000

  • Cody Gakpo: Cadillac Escalade — £120,000

  • Dominik Szoboszlai: Range Rover Sport SV — £133,000

  • Andy Robertson: Aston Martin DBX 707 — £140,000

  • Joe Gomez: Mercedes AMG GT Ultimate — £147,000

  • Ibrahima Konaté: Mercedes G63 G-Wagon — £150,000

  • Mo Salah: Rolls-Royce Spectre — £365,000

  • Curtis Jones: Rolls-Royce Cullinan II BB — £400,000

