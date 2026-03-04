onedio
Güney Afrika'da Bir Resmi Geçit Töreninde Askerlerin Yürüyüşleri Pek Çok Kişiyi Şaşırttı

Güney Afrika'da Bir Resmi Geçit Töreninde Askerlerin Yürüyüşleri Pek Çok Kişiyi Şaşırttı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.03.2026 - 14:54

Her ülkenin kendine has bir kültürü ve kendi tarihi var. Bu kültür ve tarih o ülkenin tüm alanına nüfus ediyor. Hatta bu durum bazen askerlik sistemlerinde bile kendini gösterebiliyor. Bazı ülkelerde kadınlara askerliğin zorunlu, bazılarında tercih bazılarında ise hiç olmaması gibi.

Afrika'da resmi bir törende çekilen görüntüler sosyal medyada viral oldu. Askerlerin dans ediyormuş gibi göründükleri o anlar elbette pek çok kişiye sıra dışı geldi.

Bu tür yürüyüşler özellikle Güney Afrika Polis Servisi (SAPS) törenlerinde çok yaygındır ve oranın yerel tören kültürünün önemli bir parçası haline gelmiştir.

Videonun çekildiği yer Güney Afrika. Sahra altı Afrika ülkelerinde askeri ve polis törenleri, Avrupa'daki 'soğuk ve sert' disiplin anlayışından biraz farklıdır. Bu ülkelerde askeri disiplin, yerel kültürün ritim ve müzik duygusuylaharmanlanmıştır. Onlar için bu yürüyüş, sadece bir intizam gösterisi değil, aynı zamanda bir onur ve gurur kutlamasıdır. Bu yüzden hareketler daha akışkan ve 'estetik' bir hal alır. Görüntüde duyulmasa da bu yürüyüş genellikle çok ağır bir bando temposu eşliğinde yapılır. Adımlar müziğin her vuruşuna tam uyum sağladığı için, ortaya çıkan manzara askeri bir düzenden çok, senkronize bir grup dansına dönüşür.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
