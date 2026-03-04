Güney Afrika'da Bir Resmi Geçit Töreninde Askerlerin Yürüyüşleri Pek Çok Kişiyi Şaşırttı

Her ülkenin kendine has bir kültürü ve kendi tarihi var. Bu kültür ve tarih o ülkenin tüm alanına nüfus ediyor. Hatta bu durum bazen askerlik sistemlerinde bile kendini gösterebiliyor. Bazı ülkelerde kadınlara askerliğin zorunlu, bazılarında tercih bazılarında ise hiç olmaması gibi.
Afrika'da resmi bir törende çekilen görüntüler sosyal medyada viral oldu. Askerlerin dans ediyormuş gibi göründükleri o anlar elbette pek çok kişiye sıra dışı geldi.
Bu tür yürüyüşler özellikle Güney Afrika Polis Servisi (SAPS) törenlerinde çok yaygındır ve oranın yerel tören kültürünün önemli bir parçası haline gelmiştir.
