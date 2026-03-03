onedio
İran'ın Bahreyn'i Bombaladığı Anlarda Sokakta Olan Bir Türk Panik Anlarını Kaydetti

Pelin Yelda Göktepe
03.03.2026 - 20:37

28 Şubat günü İsrail ve ABD'nin İran'a saldırmasıyla dünya bir savaş ile karşı karşıya kaldı. Çatışmaya birçok ülke dahil oldu. Beklenmedik bir anda paylaş veren savaş yüzünden pek çok turist, başta Dubai olmak üzere çatışmanın sürdüğü ülkelerde mahsur kaldı. 

İran'ın Bahreyn'e bomba attığı sırada sokakta olan bir Türk, patlama anını kaydetti. Paylaştığı video yaşanan son durumu gözler önüne serdi.

Kaynak: https://x.com/haberebibak/status/2028...
Peki son durum ne?

ABD ve İsrail, İran’ın nükleer ve askeri altyapısını hedef alan geniş çaplı bir hava operasyonu yürütürken; İran ise bu saldırılara bölgedeki tüm ABD üslerine ve İsrail kentlerine balistik füzelerle karşılık vererek yanıt veriyor. Bu savaşa İran safında Lübnan (Hizbullah), Yemen (Husiler) ve Irak’taki Şii milisler doğrudan katılırken; Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün topraklarındaki ABD üslerine yapılan saldırılar nedeniyle ateş hattına çekilmiş, İngiltere ise bölgedeki üsleri üzerinden savunma desteğiyle çatışmaya dahil olmuş durumda. Çatışmanın sürdüğü bölgelerde halkın gerginliği devam ediyor.

