İran'ın Bahreyn'i Bombaladığı Anlarda Sokakta Olan Bir Türk Panik Anlarını Kaydetti

ABD ve İsrail, İran’ın nükleer ve askeri altyapısını hedef alan geniş çaplı bir hava operasyonu yürütürken; İran ise bu saldırılara bölgedeki tüm ABD üslerine ve İsrail kentlerine balistik füzelerle karşılık vererek yanıt veriyor. Bu savaşa İran safında Lübnan (Hizbullah), Yemen (Husiler) ve Irak’taki Şii milisler doğrudan katılırken; Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün topraklarındaki ABD üslerine yapılan saldırılar nedeniyle ateş hattına çekilmiş, İngiltere ise bölgedeki üsleri üzerinden savunma desteğiyle çatışmaya dahil olmuş durumda. Çatışmanın sürdüğü bölgelerde halkın gerginliği devam ediyor.