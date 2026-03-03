İsrail’de Gözaltına Alınan Türk Gazeteciler Serbest Bırakıldı
CNN Türk’ün İsrail’den yayın yapan ekibindeki iki gazeteciye güvenlik güçleri müdahale etmiş ve yayın kesilerek muhabir Emrah Çakmak ile kameraman Halil Kahraman gözaltına alınmıştı. İki Türk gazetecinin akşam saatlerinde serbest kaldığı öğrenildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İran’ın füzelerinin hedefi olan Tel Aviv’de yayın yapan iki Türk gazeteciye güvenlik güçleri müdahale etmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tepki çeken olay sonrasında gazeteciler serbest kaldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın