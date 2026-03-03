onedio
İsrail’de Gözaltına Alınan Türk Gazeteciler Serbest Bırakıldı

İsmail Kahraman
03.03.2026 - 19:48

CNN Türk’ün İsrail’den yayın yapan ekibindeki iki gazeteciye güvenlik güçleri müdahale etmiş ve yayın kesilerek muhabir Emrah Çakmak ile kameraman Halil Kahraman gözaltına alınmıştı. İki Türk gazetecinin akşam saatlerinde serbest kaldığı öğrenildi.

İran’ın füzelerinin hedefi olan Tel Aviv’de yayın yapan iki Türk gazeteciye güvenlik güçleri müdahale etmişti.

Görüntüler 👇

Tepki çeken olay sonrasında gazeteciler serbest kaldı.

İsrail’de polis ekiplerince gözaltına alınan gazetecilerin telefonlarına da el konulmuştu. CNN Türk’ten Emrah Çakmak ile Halil Kahraman’ın ifadelerinin ardından serbest kaldığı öğrenildi. 

Serbest kaldıktan sonra CNN Türk yayınına katılan muhabir, “Ne yaşanıyorsa ne eksik ne fazla onu anlatmaya çalışıyoruz. Bunu geçmişte de yaptık. Bize yayına devam etmeyin diye durdurdu. Bizi beklettiler.” ifadelerini kullandı.

