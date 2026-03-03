İsrail’de Gözaltına Alınan Türk Gazeteciler Serbest Bırakıldı

İsrail’de polis ekiplerince gözaltına alınan gazetecilerin telefonlarına da el konulmuştu. CNN Türk’ten Emrah Çakmak ile Halil Kahraman’ın ifadelerinin ardından serbest kaldığı öğrenildi.

Serbest kaldıktan sonra CNN Türk yayınına katılan muhabir, “Ne yaşanıyorsa ne eksik ne fazla onu anlatmaya çalışıyoruz. Bunu geçmişte de yaptık. Bize yayına devam etmeyin diye durdurdu. Bizi beklettiler.” ifadelerini kullandı.