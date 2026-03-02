Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Tutuklandı
Gözaltına alınan CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can ve Ali Sarıyıldız hakkında tutuklama talep edilmişti. CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Özcan ve Can’ın tutuklandığını açıkladı.
Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.
Tanju Özcan yardımcısıyla birlikte tutuklandı.
