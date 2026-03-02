onedio
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Tutuklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.03.2026 - 22:50

Gözaltına alınan CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can ve Ali Sarıyıldız hakkında tutuklama talep edilmişti. CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Özcan ve Can’ın tutuklandığını açıkladı.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can’ın da aralarında bulunduğu 13 kişi, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “irtikap” soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.

Jandarma ekiplerince adliyeye getirilen Özcan’ın savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildİ.

Tanju Özcan yardımcısıyla birlikte tutuklandı.

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can’ın tutuklandığını, diğer şüphelilerin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını açıkladı.

Tanal, sosyal medya paylaşımında, “Bolu Sulh Ceza Mahkemesi; Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can hakkında tutuklama kararı verdi. Diğerleri adli kontrol ile serbest bırakıldı” ifadelerini kullandı.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Bolu Belediyesi Meclis Üyesi Ali Sarıyıldız hakkında ise 4 ay süreyle ev hapsi kararı verildi.

