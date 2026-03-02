onedio
Lübnan'ın Başkentinde Patlama: İsrail Beyrut'a Yoğun Hava Saldırısına Başladı

Lübnan'ın Başkentinde Patlama: İsrail Beyrut'a Yoğun Hava Saldırısına Başladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.03.2026 - 17:39

28 Şubat'ta İran'a ABD ile ortak saldırı başlatan İsrailLübnan'ın başkenti Beyrut'a yoğun hava saldırısı düzenledi. Beyrut'ta dumanlar yükselirken şiddetli patlama sesleri duyuldu. O anlar kameralar tarafından kaydedildi. Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan’da Hizbullah'ın finans kuruluşlarına saldırı düzenleyeceğini duyurmuştu.

Beyrut'tan görüntüler:

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı düzenledi.

İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta yoğun saldırıya başladı. Çoğu başkent Beyrut’ta olmak üzere 30’dan fazla noktaya saldırı gerçekleştireceğini duyuran İsrail ordusu Hizbullah’ın finans kuruluşlarını hedef aldı. 

İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından Lübnan içinde haritalar üzerinde gösterilmiş bazı bölgelerin kırmızıyla işaretlendiği konumları paylaştı. 

İsrail Ordu Sözcüsü, Lübnan'da Hizbullah'ın finans kuruluşu Karzı Hasen'in şubelerinin vurulacağını duyurdu.

Bu açıklamanın ardından İsrail, Beyrut’a yoğun hava saldırısı başlattı.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
