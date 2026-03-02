onedio
Gizlice Evlenen Zendaya ve Tom Holland'ın Düğün Fotoğrafı Ortaya Çıktı!

Gizlice Evlenen Zendaya ve Tom Holland'ın Düğün Fotoğrafı Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.03.2026 - 17:44

Hollywood'un favori çiftlerinden, yıllardır aşklarıyla gündemde olan Zendaya ve Tom Holland’ın gizlice evlendiği iddia edilmişti! İkilinin sade düğününden ilk kare az önce sızdı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Bir yanda genç yaşına rağmen Emmy ödüllü performansıyla kariyer basamaklarını hızla tırmanan, Zendaya...

Diğer yanda Marvel evreninin sevilen Spider-Man'i olarak dünya çapında ün kazanan, sempatik tavırlarıyla gönülleri fetheden Tom Holland...

Diğer yanda Marvel evreninin sevilen Spider-Man’i olarak dünya çapında ün kazanan, sempatik tavırlarıyla gönülleri fetheden Tom Holland...

İkilinin yolu ilk kez 2016 yılında Spider-Man: Homecoming setinde kesişmişti. Uzun süre “Sadece arkadaşız” açıklamalarıyla gündemi oyalayan çiftin aşkı 2021 yılında paparazzilere yakalanan o meşhur araba karesiyle netleşmişti. 

O günden beri göz önünde ama bir o kadar da kontrollü ilerleyen ilişkileri, hayranları tarafından “Hollywood’un en doğal çifti” olarak anılmalarını sağladı!

Ve sürpriz haber geçtiğimiz saatlerde sızdı!

Ve sürpriz haber geçtiğimiz saatlerde sızdı!

Yabancı basına yansıyan iddialara göre çift, gözlerden uzak, son derece sade bir törenle gizlice evlendi! 5 yıldır beraber olan çiftin hayranları da pek bir keyiflendi tabii.

Nikahın aile arasında, yakın dostların katılımıyla gerçekleştiği öne sürülürken, düğünün varlığı ilk olarak davetlilerden birinin sosyal medya hareketliliği ve mekân detaylarının örtüşmesiyle ortaya çıktı.

Beklenen kare ise az önce sosyal medyada dolaşmaya başladı!

Beklenen kare ise az önce sosyal medyada dolaşmaya başladı!

İkilinin birbirine 'Evet' dedikleri andan sızan fotoğrafta, romantik ve sade atmosfer dikkat çekti. Çiçeklerle bezeli doğal bir alanda tam bir kır düğünü tercih eden Zendaya'nın gelinliği de ayrı konuşuldu. 

Bizce Zendaya’nın gelinliği abartıdan uzak ama inanılmaz zarif duruyor. İnce askılı, vücuda oturan, minimal işlemelerle hareketlendirilmiş bir tasarım tercih etmiş, çok da güzel olmuş! Tom Holland ise siyah smokiniyle oldukça şık ve sade gözüküyor. İkilinin birbirine odaklandığı o an, gösterişten uzak ama fazlasıyla duygusal bir tablo sunuyor. 

Artık her şey resmileştiğine göre hayırlı uğurlu olsun diyelim! Çok güzel gözüküyorlar.

