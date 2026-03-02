Gizlice Evlenen Zendaya ve Tom Holland'ın Düğün Fotoğrafı Ortaya Çıktı!

İkilinin birbirine 'Evet' dedikleri andan sızan fotoğrafta, romantik ve sade atmosfer dikkat çekti. Çiçeklerle bezeli doğal bir alanda tam bir kır düğünü tercih eden Zendaya'nın gelinliği de ayrı konuşuldu.

Bizce Zendaya’nın gelinliği abartıdan uzak ama inanılmaz zarif duruyor. İnce askılı, vücuda oturan, minimal işlemelerle hareketlendirilmiş bir tasarım tercih etmiş, çok da güzel olmuş! Tom Holland ise siyah smokiniyle oldukça şık ve sade gözüküyor. İkilinin birbirine odaklandığı o an, gösterişten uzak ama fazlasıyla duygusal bir tablo sunuyor.

Artık her şey resmileştiğine göre hayırlı uğurlu olsun diyelim! Çok güzel gözüküyorlar.