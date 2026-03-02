onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Hollywood’un Gözde Çifti Tom Holland ve Zendaya'nın Gizlice Evlendiği Ortaya Çıktı

Hollywood’un Gözde Çifti Tom Holland ve Zendaya'nın Gizlice Evlendiği Ortaya Çıktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
02.03.2026 - 08:53

Tom Holland ve Zendaya’nın gizlice evlendiği iddia edildi. 2026 Oyuncu Ödülleri kırmızı halısında konuşan stilist Law Roach’un sözleri hayranları şaşkına çevirdi. “Düğün çoktan oldu” itirafı sosyal medyada gündem oldu.

İşte detaylar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hollywood’un en gözde çiftlerinden Tom Holland ve Zendaya, hem kariyerleri hem de ilişkileriyle uzun süredir dünya gündeminden düşmüyor.

Hollywood’un en gözde çiftlerinden Tom Holland ve Zendaya, hem kariyerleri hem de ilişkileriyle uzun süredir dünya gündeminden düşmüyor.

İkili, aynı film serisinde birlikte rol alırken tanışmış, set arkadaşlıkları kısa sürede büyük bir aşka dönüşmüştü. Beyaz perdedeki uyumlarını gerçek hayata taşıyan çift, hayranlarının en sevdiği Hollywood çiftleri arasında yer alıyor.

Bir süredir evlenecekleri yönünde çıkan haberler magazin basınını hareketlendirmişti. Ancak çiftin yoğun iş temposu nedeniyle düğün planlarını ertelediği öğrenilmişti. Çifte yakın kaynaklar, hayallerindeki düğünü yapmak istediklerini fakat takvimlerinin buna izin vermediğini söylemişti.

Tam da bu açıklamaların ardından ortalığı karıştıran yeni bir iddia ortaya atıldı.

Tam da bu açıklamaların ardından ortalığı karıştıran yeni bir iddia ortaya atıldı.

Tom Holland ve Zendaya’nın gizlice evlendiği öne sürüldü. İddiaların fitilini ateşleyen isim ise Zendaya’nın uzun yıllardır stilistliğini yapan Law Roach oldu. Roach, 2026 Oyuncu Ödülleri kırmızı halısında verdiği röportajda “Düğün çoktan oldu. Kaçırdınız.” ifadelerini kullanarak büyük bir itirafta bulundu.

Çift cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Law Roach’un sözleri, Hollywood’da yılın en çok konuşulan dedikodularından birine şimdiden imza atmış durumda.

İşte o anlar:

Muhabir: 'Sır saklama konusunda çok iyi olduğunu biliyorum, o yüzden muhtemelen ağzından pek bir şey alamayacağım ama Zendaya'nın düğün stilleri için sabırsızlanıyoruz. Bizim için çıtlatabileceğin küçük de olsa bir ipucu var mı?'

Law Roach: 'Düğün çoktan gerçekleşti bile, sen kaçırdın!'

Muhabir: 'Bu gerçek mi?'

Law Roach: 'Evet, son derece gerçek.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın