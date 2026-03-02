onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
İrem Derici ve Melih Kunukçu Barıştı

İrem Derici ve Melih Kunukçu Barıştı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
02.03.2026 - 09:51

Son günlerde ayrılıklarıyla gündemden düşmeyen İrem Derici ve Melih Kunukçu çifti barıştı. İrem Derici, sosyal medya hesabından Melih Kunukçu’yu paylaşarak “Düğün, dernek, evlat haberi harici ilişki içinde yaşanacak” dedi. 

İşte detaylar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İrem Derici ile Melih Kunukçu’nun ilişkisi 2024 yılında başlamış, çift kısa sürede ilişkilerini ciddi bir boyuta taşımıştı.

İrem Derici ile Melih Kunukçu’nun ilişkisi 2024 yılında başlamış, çift kısa sürede ilişkilerini ciddi bir boyuta taşımıştı.

Geçtiğimiz şubat ayında nişan yüzüklerini takarak evlilik yolunda ilk adımı atan ikili, son günlerde ise ayrılık haberleriyle konuşuluyordu. İrem Derici’nin nişanlısı Melih Kunukçu’yu Instagram’dan takipten çıkması ve birlikte yer aldıkları fotoğrafları profilinden kaldırması dikkat çekmişti. Tivi6 kanalında yayınlanan magazin programında yapılan açıklamaya göre Derici, ayrılık nedeni hakkında “O sarımsak dişliyi çok seviyorum. Tamamen benim denyoluğumdan ilişkiyi sonlandırma kararı aldım.” ifadelerini kullanmıştı.

Bu süreçte Melih Kunukçu’nun Derici’yi takipten çıkmaması ve de fotoğrafları kaldırmaması gözlerden kaçmamıştı.

Beklenen haber ise kısa süre sonra geldi: Çift barıştı.

Beklenen haber ise kısa süre sonra geldi: Çift barıştı.

İrem Derici, sosyal medya hesabından Melih Kunukçu ile bir paylaşım yaparak altına şu uzun notu düştü:

“Sizinle geride bıraktığımız 15. yılımız, inanılmaz bence, nasıl bu kadar hızlı geçti inanın bilmiyorum. Benden nefret eden de çok oldu, beni kalbine koyup, destekleyip, beni seven de çok oldu bu kadar yıldır. Ben hiçbir günümü saklamadım sizden, mutluluklarımı da kalp kırıklıklarımı da. 15 senedir ünlü olduğumu tam olarak anlayamadım. O yüzdendir belki bu kadar ergen davranışlarım. Ama iş bazen değişiyor; beni ben olarak kabul edip, bana kraliçeler gibi davranan bir adamı (denyolukları yok mu, çok ama ev içinde halletmek yerine neden milyonlar önünde çemkirmek İrem? İşte haklıyken haksız olmak 101, net) neden bu kadar odak noktası haline getiriyorsun?! Kendime kızıyorum; ona da kızıyorum ama kendime daha çok, çünkü burayı Whatsapp grubum gibi kullanmayı tercih eden benim. Biz aile büyüklerimizle bir yola girdik, hayatımızın da en keyifli günüydü nişanımız. Ailemizden özür diliyorum gerçekten, sonsuza kadar ergen bi’ kızınız var, sizin de kaderinize İrem düştü 😂🧿🥂 Fakat; bu mevzudan nemalanmak uğruna, yaşam haklarını, haklamızı ihlal etmeye çalışan, tercihlerimizi, tercihlerinizi iki ucuz tık uğruna malzeme eden herkesin de haberi olsun, adliyede yanınızda en son görmek isteyeceğiniz insanı hedef seçtiniz ;) Ev, arsa, döviz, altın vs. hemen satın, içiniz rahat satın; muazzam güzel gönüllü derneklere gidecek paranız. 🙏🏻 Her şeyden önce kendinize saygınız olsun diyeceğim ama siz de haklısınız amk, olamaz ya. Düğün, dernek, evlat haberi harici artık bu ilişki olması gerektiği gibi içinde yaşanacak. İçten üzülen herkesten özür dilerim, mutlu olmamızı isteyen herkese 1000 katı mutluluk dilerim ❤️ AMA BAK!.. Neyse, you know me, you know us 👊🏻”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın