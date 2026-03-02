İrem Derici ve Melih Kunukçu Barıştı
Son günlerde ayrılıklarıyla gündemden düşmeyen İrem Derici ve Melih Kunukçu çifti barıştı. İrem Derici, sosyal medya hesabından Melih Kunukçu’yu paylaşarak “Düğün, dernek, evlat haberi harici ilişki içinde yaşanacak” dedi.
İşte detaylar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İrem Derici ile Melih Kunukçu’nun ilişkisi 2024 yılında başlamış, çift kısa sürede ilişkilerini ciddi bir boyuta taşımıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beklenen haber ise kısa süre sonra geldi: Çift barıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın