İran Saldırları Sonrasında Kapalıçarşı’da Gram Altın Uçuşa Geçti

İsmail Kahraman
02.03.2026 - 10:23

ABD ve İsrail’in hafta sonu İran’a yönelik olarak başlattığı saldırılar sonrasında piyasaların açılışında altın fiyatlarının ne olacağı merak ediliyordu. Sabah saatlerinde açılan Kapalıçarşı’daki altın piyasasında gram altının satış fiyatı 8 bin lirayı geçti. Kapalıçarşı’daki kuyumcular gram altını ise 7 bin 832 liradan almaya başladı.

Orta Doğu’da bir kez daha savaş başlarken, patlayan bombalar sonrasında altın fiyatları da yükselişe geçti.

Emtia yatırımları güvenli liman olarak görüldüğü için savaş gibi durumlarda yatırımcıların altına olan ilgisi artıyor. Kapalıçarşı’da da günün başlamasıyla birlikte altın fiyatları belli olmaya başladı.

Kapalıçarşı’daki kuyumcular gram altını 7 bin 832 liradan alırken 8 bin 149 liradan satıyor. Çeyrek altın 12 bin 831 liradan alınırken 13 bin 303 liradan satılıyor.

Yarım altının alış fiyatı 25 bin 662 lira olurken, satış fiyatı ise 26 bin 589 lira. Son olarak Kapalıçarşı Cumhuriyet altınının alış fiyatı 51 bin 170 lira, satış fiyatı ise 51 bin 931 lira.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
