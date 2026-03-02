İran Saldırları Sonrasında Kapalıçarşı’da Gram Altın Uçuşa Geçti
ABD ve İsrail’in hafta sonu İran’a yönelik olarak başlattığı saldırılar sonrasında piyasaların açılışında altın fiyatlarının ne olacağı merak ediliyordu. Sabah saatlerinde açılan Kapalıçarşı’daki altın piyasasında gram altının satış fiyatı 8 bin lirayı geçti. Kapalıçarşı’daki kuyumcular gram altını ise 7 bin 832 liradan almaya başladı.
Orta Doğu’da bir kez daha savaş başlarken, patlayan bombalar sonrasında altın fiyatları da yükselişe geçti.
