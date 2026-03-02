İran Saldırları Sonrasında Kapalıçarşı’da Gram Altın Uçuşa Geçti

Emtia yatırımları güvenli liman olarak görüldüğü için savaş gibi durumlarda yatırımcıların altına olan ilgisi artıyor. Kapalıçarşı’da da günün başlamasıyla birlikte altın fiyatları belli olmaya başladı.

Kapalıçarşı’daki kuyumcular gram altını 7 bin 832 liradan alırken 8 bin 149 liradan satıyor. Çeyrek altın 12 bin 831 liradan alınırken 13 bin 303 liradan satılıyor.

Yarım altının alış fiyatı 25 bin 662 lira olurken, satış fiyatı ise 26 bin 589 lira. Son olarak Kapalıçarşı Cumhuriyet altınının alış fiyatı 51 bin 170 lira, satış fiyatı ise 51 bin 931 lira.