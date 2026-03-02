İngiliz Taraftarların Oruçlarını Açan Futbolcuları Yuhalaması Sosyal Medyada Tepki Çekti
İngiltere Premier Lig’de Leeds United ile Manchester City arasında oynanan maçta konuk ekibin oyuncuları Cherki, Marmoush ve Ait Nouri, mücadelede dakikalar 13’ü gösterirken kenara gelerek oruçlarını su ile açtı. Tribünlerdeki bazı Leeds United taraftarları ise oruçlarını açan futbolcuları protesto etti. İngiliz taraftarların bu hareketine Manchester City’nin hocası Pep Guardiola tepki gösterirken, yapılan saygısızlık sosyal medyada da konuşuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Müslüman futbolcular, yoğun fiziksel efora rağmen inançlarının gereği olan oruç tutmaktan geri kalmıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Leeds United taraftarının oruçlarını açan futbolcuları yuhalaması sosyal medyada çok konuşuldu. 👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Pep Guardiola'nın Leeds taraftarlarına haddini bildirmesi de sosyal medyada da beğeni topladı. 👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın