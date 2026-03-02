onedio
İngiliz Taraftarların Oruçlarını Açan Futbolcuları Yuhalaması Sosyal Medyada Tepki Çekti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.03.2026 - 11:21

İngiltere Premier Lig’de Leeds United ile Manchester City arasında oynanan maçta konuk ekibin oyuncuları Cherki, Marmoush ve Ait Nouri, mücadelede dakikalar 13’ü gösterirken kenara gelerek oruçlarını su ile açtı. Tribünlerdeki bazı Leeds United taraftarları ise oruçlarını açan futbolcuları protesto etti. İngiliz taraftarların bu hareketine Manchester City’nin hocası Pep Guardiola tepki gösterirken, yapılan saygısızlık sosyal medyada da konuşuldu.

Müslüman futbolcular, yoğun fiziksel efora rağmen inançlarının gereği olan oruç tutmaktan geri kalmıyor.

İngiltere Premier Lig’de oynanan Leeds United–Manchester City maçında da oruçlu olan futbolcuların oruçlarını açması için 13. dakikada kısa süreliğine mola verildi.

Manchester City’li Cherki, Marmoush ve Ait Nouri kenara gelerek su içti ve oruçlarını açtı. Bu sırada Leeds United tribünlerinden yuhalama sesleri yükseldi.

Manchester City, yuhalanan futbolculardan biri olan Ait Nouri'nin asisti ve Semenyo'nun golüyle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Manchester City’nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola, maç sonu yaptığı açıklamada Müslüman futbolculara yapılan saygısızlığa tepki gösterdi. 👇

Leeds United taraftarının oruçlarını açan futbolcuları yuhalaması sosyal medyada çok konuşuldu. 👇

twitter.com

'10 saatten uzun süredir tek bir yudum su bile içmemiş sporcuları yuhalayan yetişkin kadınlar ve erkekler... 

İçinde yaşadığımız acınası gerçeklik.'

👇

twitter.com

'İslam’a veya içindeki bazı şeylere katılmayabilirsiniz ama bütün gün hiçbir şey yememiş birinin bir yudum su içmesi için oyunun durdurulmasından insanlar nasıl rahatsız olabiliyor, anlamıyorum.'

👇

twitter.com

'Oyuncuları oruçlarını açabilsinler diye yapılan 30 saniyelik bir ara için yuhalamak... 

Leeds taraftarı 'Oyunun temposunu bozdu' dedi ama sadece %12 topla oynamaları vardı. 

Umarım Leeds hem ligden hem de bir alt ligden (Championship) düşer.'

👇

twitter.com

'Leeds deplasmanında Manchester City oyuncuları Marmoush, Aït-Nouri ve Cherki; oruçlarını açtıkları sırada kendilerini yuhalamaktan çekinmeyen bazı taraftarların kurbanı oldular.

Görünen o ki, Müslümanlara karşı büyük bir tolerans ve kabulün olduğu Premier Lig'de bile, bazı aptallar Ramazan ayında oruç tutan oyunculara iftar yapmaları için kısa bir ara verilmesine tahammül edemiyor. Neyse ki bunlar azınlıktalar.'

👇

twitter.com

'Bugün yuhalayan aynı Leeds taraftarları, eğer Marmoush ve Cherki kendi takımlarında oynasaydı, her hafta çocuklarına onların formasını giydirip tribünde alkış tutarlardı.'

👇

twitter.com

'Her maçın her yarısında, 30. dakikada su molası verildiğinde her şey yolundaydı; ama Müslüman oyuncular tam olarak aynı şeyi yaptığında birden problem oluyor, öyle mi? Tamam, anladık.'

Pep Guardiola'nın Leeds taraftarlarına haddini bildirmesi de sosyal medyada da beğeni topladı. 👇

twitter.com

'Leeds taraftarları kadar rezil bi taraftar grubu yok İngiltere'de en çok nefret edilen bir grup. Bu akşam da ne kadar ezik olduklarını gösterdiler. Bu arada Pep Guardiola kendine aşık etmeye devam ediyor mükemmel bir insan ❤️🫡'

👇

twitter.com

'Bu adamın tek bir falsosu var mi acaba ya. Dünya uzerinde yasayan en zeki erkek.'

👇

twitter.com

'İspanyollar dünyaya insanlık dersi vermeye devam ediyorlar. Muazzam.'

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
