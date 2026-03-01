Maaş Sorusu Nedeniyle Adayı Değerlendirmeye Almadığını Söyleyen İnsan Kaynakları Çalışanı Gündem Oldu

Günümüz koşullarında istihdam olanakları birçok kişi için sınırlıyken, bir İnsan Kaynakları çalışanı olduğunu öne süren bir kullanıcının yaptığı paylaşımda, maaş beklentisini dile getiren adayların doğrudan olumsuz değerlendirmeye alındığını ifade etti.

Dün çok yetkin, CV'si parıl parıl parlayan bir gençle görüştüm. Henüz mülakatın 5. dakikasında, daha vizyonumuzu ve enerjimizi anlatmama izin vermeden o şok edici soruyu sordu; 'Maaş skalası nedir?' Donup kaldım. Gerçekten üzücü...

Bir adayın, hayallerine giden yoldaki ilk adımını sadece rakamlarla ölçmesi ne kadar sığ, ne kadar ruhsuz bir yaklaşım... Biz burada bir aileyiz. Biz burada sadece iş yapmıyoruz, bir kültürü paylaşıyoruz. Ama görüyorum ki yeni nesilde şükür kavramı tamamen yok olmuş.

Ona şunları söyledim:

Yemek kartın her ayın birinde tık diye yatıyor. Ofisimizde sınırsız çay-kahve var. Mutfakta her zaman bisküvimiz, meyvemiz bulunur. Hatta bayramlarda erzak kolisi bile veriyoruz. Aç kalma ihtimalin var mı? Yok.

Verdiğimiz ücretle kiranı ödeyebiliyor musun? Evet. Doğalgazın yanıyor mu? Evet. İnternetin var mı? Evet. Eee? Temel ihtiyaçların karşılanıyorsa o fazladan parayı ne yapacaksın? Lüks tüketim mi, marka bağımlılığı mı?

Şirketimizin logosunu taşımak, bu İskandinav minimalizmini yansıtan masada oturmak parayla satın alınabilecek bir şey değil. Biz sana bir kimlik veriyoruz, sen ise bize rakam soruyorsun. Çok ayıp.

Genç arkadaşlara tavsiyem; maaş şeffaflığı gibi Batı özentisi terimlerin arkasına saklanıp şükürsüzlük yapmayın. Karın doyuyor, fatura ödeniyor. Geriye kalan tek şey tutku. Tutkusu olmayan birinin banka hesabındaki sıfırların hiçbir önemi yok.

O adayı eledim. Gitsin o yüksek maaşlı ama ruhsuz kurumsal zindanlarda kaybolsun. Biz burada akşam 18:00 olduğunda şalteri indirenlerle değil, pazar kahvaltısında bile KPI konuşan tutkulu ruhlarla ekmeğimizi bölüşmek istiyoruz.