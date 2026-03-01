Maaş Sorusu Nedeniyle Adayı Değerlendirmeye Almadığını Söyleyen İnsan Kaynakları Çalışanı Gündem Oldu
İş görüşmelerinde adayların en çok merak ettiği konuların başında ücret politikası gelirken, bir İnsan Kaynakları çalışanının yaptığı paylaşım sosyal medyada tartışma yarattı. Paylaşımda maaşın ne kadar olduğunu soran adayın doğrudan değerlendirme sürecinin dışında bırakıldığı ifade etti.
LinkedIn'de paylaşılan gönderi, kısa zamanda tepkilerin odağı oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
LinkedIn üzerinden yapılan bir paylaşım kısa zamanda gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bunun her ne kadar gerçek olduğuna inanmak istemesek de sosyal medyadan tepkiler gecikmedi.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın