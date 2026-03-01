49 Yılı Geride Bıraktı: 65 Yaşında Tarihi Maraş Oymasını Yaşatmak İçin Çalışıyor
Kahramanmaraş’ta yarım asra yaklaşan bir emeğin izleri, ahşap sandıkların ince oyma motiflerinde hayat buluyor. 16 yaşında çırak olarak adım attığı meslekte 49 yılı geride bırakan 65 yaşındaki usta, Maraş oymasının geleneksel tekniklerini yaşatmak için üretimini sürdürüyor. Sabır ve ustalık gerektiren bu tarihi zanaat, onun ellerinde kültürel bir miras olarak varlığını korumaya devam ediyor.
Kaynak: İHA
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kahramanmaraş’ta yarım asra yaklaşan bir emeğin izleri, ahşap sandıkların üzerinde yaşamaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Maraş oyması, ince ve hassas işçiliğiyle diğer ahşap oyma tekniklerinden ayrılıyor.
El oyması sandıklar, geçmişte Kahramanmaraş’ta çeyiz kültürünün vazgeçilmez bir parçasıydı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın