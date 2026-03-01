49 Yılı Geride Bıraktı: 65 Yaşında Tarihi Maraş Oymasını Yaşatmak İçin Çalışıyor

Nişanlanan genç kızlar için alınan sandıklar, hem emeğin hem de aile geleneğinin simgesi olarak görülüyordu. Durdi, o dönemlerde çeyiz sandığının neredeyse her evde bulunduğunu, el işçiliğinin bu kültürün merkezinde yer aldığını vurguluyor.

Meslek hayatı boyunca Türkiye’nin farklı kesimlerinden pek çok isim için özel işlemeli çalışmalar yaptığını belirten usta, ustalığın para odaklı değil, tutku odaklı bir yolculuk olduğunu dile getiriyor. Ona göre geçmişte öncelik işi öğrenmek ve ustalığa ulaşmaktı; bugün ise gençlerin ilk sorusunun kazanç üzerine olması düşündürücü.

Adem Durdi, Maraş oymasının unutulmaması için gençlerin geleneksel el sanatlarına yönelmesi gerektiğini belirtiyor. Yarım asra yaklaşan deneyimiyle ürettiği her sandık, hem bir zanaatin hem de kültürel hafızanın taşıyıcısı olmayı sürdürüyor.