onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
49 Yılı Geride Bıraktı: 65 Yaşında Tarihi Maraş Oymasını Yaşatmak İçin Çalışıyor

49 Yılı Geride Bıraktı: 65 Yaşında Tarihi Maraş Oymasını Yaşatmak İçin Çalışıyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.03.2026 - 15:16

Kahramanmaraş’ta yarım asra yaklaşan bir emeğin izleri, ahşap sandıkların ince oyma motiflerinde hayat buluyor. 16 yaşında çırak olarak adım attığı meslekte 49 yılı geride bırakan 65 yaşındaki usta, Maraş oymasının geleneksel tekniklerini yaşatmak için üretimini sürdürüyor. Sabır ve ustalık gerektiren bu tarihi zanaat, onun ellerinde kültürel bir miras olarak varlığını korumaya devam ediyor.

Kaynak: İHA

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kahramanmaraş’ta yarım asra yaklaşan bir emeğin izleri, ahşap sandıkların üzerinde yaşamaya devam ediyor.

Kahramanmaraş’ta yarım asra yaklaşan bir emeğin izleri, ahşap sandıkların üzerinde yaşamaya devam ediyor.

Henüz 16 yaşındayken çırak olarak adım attığı oymacılık mesleğinde 49 yılı geride bırakan 65 yaşındaki Adem Durdi, Maraş oymasını gelecek kuşaklara aktarmak için üretmeyi sürdürüyor.

Dulkadiroğlu ilçesinde yaşayan Durdi, mesleğe ustası Nuri Gülaçtı’nın yanında başladığını belirtiyor. Önce ağabeyinin bu sanatı öğrendiğini, ardından kendisinin de aile içinde ustalık geleneğini devraldığını anlatan Durdi’ye göre oymacılık yalnızca bir geçim kapısı değil, sabır ve estetik anlayışı gerektiren bir sanat dalı.

Maraş oyması, ince ve hassas işçiliğiyle diğer ahşap oyma tekniklerinden ayrılıyor.

Maraş oyması, ince ve hassas işçiliğiyle diğer ahşap oyma tekniklerinden ayrılıyor.

Özellikle “tırnaklı” olarak adlandırılan detaylı teknik, motiflerin yüzeyde adeta dantel gibi işlenmesini sağlıyor. Rumi ve Selçuklu motifleri daha düz ve belirgin hatlarla şekillenirken, Maraş’a özgü çalışmalar çok daha ince ve derin bir ustalık gerektiriyor. Durdi, geçmişte kentte ün kazanmış ustaların eserlerini inceleyerek kendisini geliştirdiğini ve bu geleneği sürdürmenin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade ediyor.

El oyması sandıklar, geçmişte Kahramanmaraş’ta çeyiz kültürünün vazgeçilmez bir parçasıydı.

El oyması sandıklar, geçmişte Kahramanmaraş’ta çeyiz kültürünün vazgeçilmez bir parçasıydı.

Nişanlanan genç kızlar için alınan sandıklar, hem emeğin hem de aile geleneğinin simgesi olarak görülüyordu. Durdi, o dönemlerde çeyiz sandığının neredeyse her evde bulunduğunu, el işçiliğinin bu kültürün merkezinde yer aldığını vurguluyor.

Meslek hayatı boyunca Türkiye’nin farklı kesimlerinden pek çok isim için özel işlemeli çalışmalar yaptığını belirten usta, ustalığın para odaklı değil, tutku odaklı bir yolculuk olduğunu dile getiriyor. Ona göre geçmişte öncelik işi öğrenmek ve ustalığa ulaşmaktı; bugün ise gençlerin ilk sorusunun kazanç üzerine olması düşündürücü.

Adem Durdi, Maraş oymasının unutulmaması için gençlerin geleneksel el sanatlarına yönelmesi gerektiğini belirtiyor. Yarım asra yaklaşan deneyimiyle ürettiği her sandık, hem bir zanaatin hem de kültürel hafızanın taşıyıcısı olmayı sürdürüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın