Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir'de Bu Haftanın En Güzel Konserleri: 2 - 8 Mart Konser Takvimi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.03.2026 - 15:10

Mart ayının ilk haftasında Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir'de müzik tutkunlarına hitap eden birbirinden özel konserler düzenlenecek. Pop, rock, caz, folk müzik ve klasik müzik türlerini kapsayan geniş bir yelpazede, yerli ve yabancı sanatçıların performansları kulaklarımızdaki pası silecek. 2 - 8 Mart haftasını, şehirlerin çeşitli mekanlarında enerji dolu, duygusal, eğlenceli ve müzikle geçirmek için konser takvimimiz sizinle! 

Peki, bu hafta Ankara'da hangi konserler var? 2-8 Mart haftasında İzmir'de hangi konserler var? Bu hafta Bursa'da nereye gidilir? 

UYARI: Bilet fiyatları, rezervasyonlar ve etkinliklerin güncel durumu hakkında bilgi almak için ise resmi bilet satış platformlarını ziyaret edebilirsiniz. Bu içerik, reklam amaçlı olmayıp sadece müzikseverlere yönelik önerileri içermektedir.

Ankara'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

  • The Pass Age: 5 Mart Perşembe, saat 21.00'de IF Performance Hall Ankara(Tunus)'da enerji dolu performanslar, sevilen şarkılar ve sahne şovlarıyla dinleyici ile buluşuyor. 

  • Can Bonomo: 6 Mart Cuma, saat 21.00'de Jolly Joker Ankara'da “Dem”, “Sar”, “Hikayem Bitmedi” gibi sevilen şarkılarıyla sahneye çıkıyor. 

  • Cem Adrian: 6 Mart Cuma, saat 21.00'de Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi-Genco Erkal Sahnesi'nde duygusal şarkılarıyla ruhunuza dokunmaya, hislerinize tercüman olmaya geliyor.  

  • İlhan Erşahin's Istanbul Sessions: 6 Mart Cuma, saat 21.00'de IF Performance Hall Ankara(Tunus)'da caz, elektronik ve doğaçlamayı buluşturan özgün sound’u ile sahnede.

  • Gökhan Türkmen: 7 Mart Cumartesi, saat 21.00'de Jolly Joker Ankara'da etkileyici yorumuyla ve güçlü sahne duruşuyla konser gecelerini unutulmaz bir deneyime dönüştürüyor. 

  • Demir Demirkan: 7 Mart Cumartesi, saat 21.30'da 6:45 KK Ankara'da güçlü sesi, sözleri ve hafızalara kazınan şarkılarıyla Rock müzik severlerle buluşuyor. 

  • Son Feci Bisiklet: 7 Mart Cumartesi, saat 22.00'de Holly Stone Performance Hall Ankara'da Rock müzik severlere güzel bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. 

  • Melike Özdemir: 8 Mart Pazar, saat 21.00'de IF Performance Hall Ankara(Tunus)'da sevenleri ile buluşuyor. 

  • Nilipek: 8 Mart Pazar, saat 21.30'da Kulüp Müjgan'da akustik poptan alternatif rock’a geniş bir müzikal deneyim sunuyor. 

  • Collectif Medz Bazar: 8 Mart Pazar, saat 22.00'de 6:45 KK Ankara'da müzik, dans ve düşündürücü sözlerle sahnedeki yerini alıyor.

İzmir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

  • Saf Akustik Canlı Performans: 4 Mart Çarşamba, saat 20.00'de Gili Ege Perla'da akustiğin en yalın haliyle buluşacağınız gecede müziğe daha yakından kulak verin.

  • Ozan Buğra Kaya: 4 Mart Çarşamba, saat 21.00'de Monk Community sahnesinde! 2025'te Can Ozan ile düet olarak yayınladığı ‘Bu Dünya Bi Rüya’ parçasını dileyici ile buluşturuyor. 

  • Nilipek: 5 Mart Perşembe, saat 21.00'de SoldOut Performance Hall'de akustik pop'tan alternatif rock’a geniş bir müzikal deneyim vadediyor. 

  • Flört: 6 Mart Cuma, saat 21.30'da 6:45 KK Bornova'da bu kez sevilen şarkılarının akustik yorumlarıyla dinleyicisinin karşısına çıkıyor.

  • Demir Demirkan: 6 Mart Cuma, saat 22.00'de SoldOut Performance Hall'de konser turnesi kapsamında Rock müzik severlerle bir araya geliyor.

  • Müzede Türkmen Gecesi: 7 Mart Cumartesi, saat 19.00'da Bademler Sanat Köyü'nde kültür, tarih ve müziğin iç içe geçtiği özel bir akşam müzede kulaklardaki pası siliyor. 

  • Su İdil: 7 Mart Cumartesi, saat 21.00'de Monk Community'de Yavuz Darıdere, Devrim Yeşilpınar ve Burak Durman ile sahnede! 

  • Levent Yüksel: 7 Mart Cumartesi, saat 21.30'da The Factory PSM Tarihi Havagazı Fabrikası'nda pop müziğin güçlü sesi, yıllardır dillerden düşmeyen şarkıları ile dinleyicisiyle buluşuyor.

  • Manifested Girls Night: 7 Mart Cumartesi, saat 21.45'te Ooze Venue  sahnesinde K-Pop müziğin de en hit, en seçkin şarkıları sizi bekliyor. 

  • Mansur Ark İle 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Parti: 7 Mart Cumartesi, saat 22.00'de SoldOut Performance Hall sahnesinde 90'lar gecesi başlıyor. 

  • Kadınlar Matinesi - Arif Saçlı / DJ Performans & Dansöz: 8 Mart Pazar, saat 19.00'da SoldOut Performance Hall'de! Arif Saçlı ile Kadınlar Matinesi eğlenceli sahne performansları ve enerjik şovlarla Kadınlar Gününü kutluyor. 

  • Sisters Music Chain 8 Mart Özel Konseri: 'Kadının Sesi, Kadının Gücü ': 8 Mart Pazar, saat 20.00'de İstinyeArt Pervasız Sahne'de kadın müzisyenlerin güçlü performanslarına tanıklık etmek ve Dünya Kadınlar Günü’nü müzikle kutlamak isteyenleri bekliyor.

Bursa'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

  • Alexander Hawkins Solo: 2 Mart Pazartesi, saat 20.30'da Merinos AKM - Orhangazi Salonu’nda caz geleneğini derin bir kompozisyon anlayışıyla yeniden düşünen, çağdaş yaratıcı müziği ile sahnede! 

  • Candle Experience: 6 Mart Cuma saat 20.30'da Merinos AKM Osmangazi Salonu'nda ışık, müzik ve huzurun kusursuz uyumuyla şekillenen bir deneyim sizi bekliyor. Binlerce mum eşliğinde  Vivaldi “Four Seasons”dan seçkilerin yer aldığı özel bir repertuvar kulaklarınızın pasını silecek. 

  • Cem Adrian: 7 Mart Cumartesi, saat 21.00'de Merinos AKM Osmangazi Salonu'nda duygusal şarkılarıyla ruhunuza dokunmaya, hislerinize tercüman olmaya hazırlanıyor.

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

  • AURA The Band Konseri: 6 Mart Cuma saat 21.00'de 6:45 KK Trip Eskişehir'de sevenleri ile buluşuyor.

Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
