2-8 Mart Haftası Ankara, İzmir ve Eskişehir’de İzleyebileceğiniz Filmler ve Tiyatro Oyunları!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.02.2026 - 12:24

2-8 Mart haftası kültür sanat açısından oldukça hareketli geçiyor. Ankara, İzmir ve Eskişehir’de sinema salonları yeni filmlerle izleyiciyi karşılarken sahnelerde dikkat çeken tiyatro oyunları yer alıyor. Dramdan komediye, korkudan fantastik yapımlara kadar farklı türlerde seçenekler sunan program, sanat dolu bir hafta geçirmek isteyenler için zengin alternatifler içeriyor!

Bakalım 3 şehirde neler varmış? 👇🏻

Ankara, İzmir ve Eskişehir’de Bu Hafta İzleyebileceğiniz Filmler

Kurtuluş

Korucu Hazeran Aşireti ile yıllar önce terk etmek zorunda kaldıkları köylerine geri dönen Bezariler arasında patlak veren toprak anlaşmazlığı eski yaraları yeniden açar. Geçmişin yükü ve aidiyet duygusu arasında sıkışan karakterler, çatışmanın ortasında kimlik ve adalet kavramlarıyla yüzleşmek zorunda kalır.

  • Vizyon tarihi: 6 Mart 2026

  • Tür: Dram

  • Yönetmen: Emin Alper

  • Oyuncular: Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Feyyaz Duman

Hoplayanlar

Bilim insanlarının geliştirdiği teknoloji sayesinde insan bilinci robotik hayvan bedenlerine aktarılabiliyor. Hayvansever Mabel’in zihni bir kunduzun bedenine aktarıldığında, hayvanlar dünyasında insan aklının bile hayal edemeyeceği sırlarla karşılaşır.

  • Vizyon tarihi: 6 Mart 2026

  • Tür: Animasyon, komedi, macera

  • Yönetmen: Daniel Chong

  • Oyuncular: Piper Curda, Bobby Moynihan, Melissa Villaseñor

Gelin!

1930’ların Chicago’sunda Frankenstein, Dr. Euphronius’tan kendisine bir eş yaratması için yardım ister. Öldürülen bir kadının yeniden hayata döndürülmesi yalnızca romantik bir bağın değil, toplumsal değişimlerin de fitilini ateşler.

  • Vizyon tarihi: 6 Mart 2026

  • Tür: Bilim kurgu, dram, gerilim

  • Yönetmen: Maggie Gyllenhaal

  • Oyuncular: Jessie Buckley, Christian Bale, Jake Gyllenhaal

Görünmez Kaza

Küçük ve önemsiz görünen bir kazayla başlayan olaylar zinciri giderek daha ciddi sonuçlara yol açar. Günlük hayatın sıradan akışı içinde gelişen durum, karakterlerin hayatlarını beklenmedik şekilde değiştirir.

  • Vizyon tarihi: 7 Mart 2026

  • Tür: Dram

  • Yönetmen: Jafar Panahi

  • Oyuncular: Vahid Mobasseri, Mariam Afshari, Ebrahim Azizi

Ann Lee Efsanesi

Gerçek olaylardan esinlenen film, Shaker hareketinin kurucusu Ann Lee’nin hayatını anlatıyor. 18. yüzyılda İngiltere’den Amerika’ya göç eden Lee, inanç ve liderlik temalarıyla toplumsal dönüşümün simgesi haline gelir.

  • Vizyon tarihi: 6 Mart 2026

  • Tür: Biyografik, dram, müzik

  • Yönetmen: Mona Fastvold

  • Oyuncular: Amanda Seyfried, Lewis Pullman, Tim Blake Nelson

Şeyatin-i Cin

Oyuncu ajansı işleten Halil ve Gökçe, Sapanca’daki yazlıkta açıklanamayan olaylarla karşılaşır. Göl kıyısındaki sessizlik içinde yaklaşan görünmeyen tehdit geçmiş sırları açığa çıkarır.

  • Vizyon tarihi: 6 Mart 2026

  • Tür: Korku

  • Yönetmen: Erkan Demir

  • Oyuncular: Bülent Çelik, Asuman Gülengül, Hüseyin Taş

Hero’nun 100 Gecesi

Manfred, arkadaşı Jerome ile yaptığı tehlikeli bahis sonucu Jerome’un eşi Cherry’yi 100 gece içinde baştan çıkarmayı hedefler. Bahsin sonucu yalnızca serveti değil, Cherry’nin hayatını da belirleyecektir.

  • Vizyon tarihi: 6 Mart 2026

  • Tür: Fantastik, romantik

  • Yönetmen: Julia Jackman

  • Oyuncular: Emma Corrin, Nicholas Galitzine, Maika Monroe

Uçan Köfteci

Seyyar köfteci Kadir’in en büyük hayali uçmaktır. Paramotor sayesinde bu hayalin mümkün olduğunu keşfeden Kadir’in tutkusu, şehirde absürt olayların yaşanmasına neden olur.

  • Vizyon tarihi: 6 Mart 2026

  • Tür: Dram

  • Yönetmen: L. Rezan Yeşilbaş

  • Oyuncular: Nazmi Kırık, Selin Yeninci, Aram Dildar

Ankara'da Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

7 Kocalı Hürmüz

Türk tiyatrosunun en sevilen klasiklerinden biri olan oyun, 1800’lü yılların İstanbul’unda yaşayan Hürmüz’ün renkli ve karmaşık hayatını sahneye taşıyor. Aynı anda birden fazla evlilik yürüten Hürmüz, her eşini farklı günlerde ağırlayarak düzenini sürdürürken kalbini bir doktora kaptırmasıyla işler karışır. 

  • Tarih: 7 Mart

  • Mekan: Yenimahalle Dört Mevsim Tiyatro Sahnesi

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Begüm Topçu Turay, Cantuğ Turay, Ali Dalkılıç, Volkan Özdemir, Berkem Binbaşıoğlu, Ahmet Emin Ünal

  • Süre: 140 Dakika

  • Yaş sınırı: 12+

İçimizdeki Şeytan

Sabahattin Ali’nin unutulmaz eserinden uyarlanan oyun, insanın iç dünyasındaki çatışmaları ve ahlaki sorgulamaları sahneye taşıyor.

  • Tarih: 6-7-8 Mart

  • Mekan: Arcadium AVM Actor Studio Sahnesi, Çankaya Sahne, AST Bilkent Sahne

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Lütfi Can Bulut

  • Süre: 75 Dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Fırat Tanış ile Gelin Tanış Olalım

Fırat Tanış’ın sahneye taşıdığı Abdal hikayesi, türkülerin ve sözlü kültürün izinde ilerleyen güçlü bir anlatıya dönüşüyor. Müzik ve hikaye iç içe geçerken seyirci, aşk, ayrılık, gurbet ve insanlık halleri üzerine derin bir yolculuğa çıkarılıyor. Canlı müzik eşliğinde sahnelenen performans, ritüel hissi veren atmosferiyle izleyiciyi duygusal ve kültürel bir deneyimin içine çekiyor.

  • Tarih: 5 Mart

  • Mekan: MEB Şura Salonu

  • Tür: Müzikal Tiyatro, Dram

  • Oyuncular: Fırat Tanış ve müzisyen ekip

  • Süre: 80 Dakika

  • Yaş sınırı: 10+

İlker Ayrık’la Gerçekler Acıdır

İlişkiler üzerine eğlenceli ve interaktif bir sahne deneyimi sunan gösteride İlker Ayrık, izleyicileri de oyuna dahil ederek kahkaha dolu anlar yaşatıyor. Sahneye çıkan çiftlere yöneltilen sorular ve eğlenceli cezalar, ilişkilerin komik gerçeklerini ortaya çıkarıyor. Samimi atmosferi ve doğaçlama anlarıyla her gösteri farklı ve sürprizlerle dolu ilerliyor.

  • Tarih: 7 Mart

  • Mekan: Çankaya ASM Kırmızı Salon

  • Tür: Tiyatro / Gösteri

  • Oyuncular: İlker Ayrık

  • Süre: 120 Dakika

  • Yaş sınırı: 18+

Ran “Severmişim Meğer”

Nazım Hikmet’in şiirleri ve mektuplarından uyarlanan bu sahne eseri, büyük şairin aşklarını, özlemlerini ve sürgünle yoğrulmuş yaşamını şiirsel bir anlatımla sahneye taşıyor. Sözcüklerin gücüyle ilerleyen oyun, seyirciyi hem edebi hem duygusal bir yolculuğa çıkarırken, geçmiş ile bugün arasında köprü kuruyor.

  • Tarih: 4 Mart

  • Mekan: CerModern Konferans Salonu

  • Tür: Trajedi, Dram

  • Oyuncular: Yurdaer Okur

  • Süre: 70 Dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Herkes Kocama Benziyor

Pavyonda tuvalet görevlisi olarak çalışan Ayten’in hayat hikayesi üzerinden ilerleyen oyun, bir kadının öfkesi, kırgınlıkları ve hayatta kalma mücadelesini çarpıcı bir dille anlatıyor. Geçmiş travmaların ve bastırılmış duyguların yüzeye çıkışı, güçlü bir performansla sahnede hayat buluyor. Mizah ile trajedinin iç içe geçtiği anlatım, izleyiciyi derinden etkileyen bir iç döküşe dönüşüyor.

  • Tarih: 4 Mart

  • Mekan: Ankara Sanat Tiyatrosu Bilkent Sahne

  • Tür: Komedi, Trajedi, Dram

  • Oyuncular: Pınar Güntürkün

  • Süre: 80 Dakika

  • Yaş sınırı: 15+

Fareler ve İnsanlar

John Steinbeck’in klasik eserinden uyarlanan oyun, Büyük Buhran döneminde hayatta kalmaya çalışan iki dostun umut dolu ama kırılgan hikayesini anlatıyor. George ve Lennie’nin özgürlük hayali, dostluk ve insan olmanın zorluklarıyla sınanır. 

  • Tarih: 3 Mart

  • Mekan: Ankara Yeni Sahne

  • Tür: Dram

  • Süre: 130 Dakika

  • Yaş sınırı: 14+

Beyaz Geceler

Dostoyevski’nin eserinden uyarlanan bu romantik dram, Petersburg’un kalabalığı içindeki yalnızlık duygusunu merkezine alıyor. Hayallerine sığınarak yaşayan genç bir adam ile Nastenka’nın yolları kesiştiğinde dört gece süren kırılgan bir aşk hikayesi başlar. Oyunun şiirsel dili ve melankolik atmosferi, izleyiciyi duygusal bir yalnızlık portresiyle baş başa bırakıyor.

  • Tarih: 1-2 Mart

  • Mekan: Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi, Çankaya Sahne

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: İsmail Suat Öztürk, Ozan Altuntaş, Öykü Bilgin

  • Süre: 65 Dakika

  • Yaş sınırı: 10+

Bir İdam Mahkumunun Son Günü

Victor Hugo’nun çarpıcı eserinden uyarlanan oyun, idam cezasını bekleyen bir mahkûmun son saatlerinde yaşadığı psikolojik çöküşü ve insanlık onuruna dair sorgulamaları sahneye taşıyor. 

  • Tarih: 3 Mart

  • Mekan: Bergüzar Sahne

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Nail Ercah

  • Süre: 55 Dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Kan Kardeşler

Liverpool’un yoksul mahallelerinde doğan ve kaderin cilvesiyle farklı hayatlara savrulan ikiz kardeşlerin hikayesi, sınıf ayrımı ve sosyal adaletsizlik temalarıyla sahneye taşınıyor. Yıllar sonra yeniden karşılaşan kardeşler arasında kurulan dostluk, toplumsal farklılıkların gölgesinde trajik bir yolculuğa dönüşür. 

  • Tarih: 3-4-5-6-7 Mart

  • Mekan: Akün Sahnesi

  • Tür: Müzikal, Dram

  • Oyuncular: Şirin Giobbi, Ömer Eryiğit, Arsal Mazmanoğlu ve ekip

  • Süre: 140 Dakika

  • Yaş sınırı: 13+

İzmir’de Bu Hafta İzleyebileceğiniz Tiyatro Oyunları

Don Kişot’un Ölümü

Cervantes’in ölümsüz karakterleri Don Kişot ve Sancho Panza, modern bir sahne yorumuyla adaletsizliğe, korkuya ve cehalete karşı direnişi anlatan epik bir yolculuğa çıkıyor.

  • Tarih: 6 Mart

  • Mekan: Kemeraltı Nazım Hikmet Kültür Merkezi

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Meriç Şahin, Tuğçe Elmas, Simge Akyel, Ece Uyar, Onur Atacan

  • Süre: 96 dakika

  • Yaş sınırı: 9+

Sokrates’in Savunması

Antik Yunan filozofu Sokrates’in yargılanma sürecini konu alan oyun, demokrasi, adalet ve bilgi kavramlarını tartışmaya açıyor. Sokrates’in sorgulayıcı yöntemiyle gerçekleri ortaya koyma çabası, günümüz dünyası için de evrensel dersler barındırıyor.

  • Tarih: 5 Mart

  • Mekan: Kemeraltı Nazım Hikmet Kültür Merkezi

  • Tür: Dram

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

Rembetiko Efsanesi

Rebet müziğinin doğuşunu ve bu kültürün efsaneleşmiş sanatçılarını sahneye taşıyan müzikal, göç, yoksulluk ve özgürlük arayışının sesini anlatıyor. İzmir’den Atina’ya uzanan hikaye, alt kültürlerin isyanını ve hayallerini müzik ve dans eşliğinde anlatan güçlü bir sahne şöleni sunuyor.

  • Tarih: 3-7 Mart

  • Mekan: Bornova KSM Bozkurt Kuruç Sahnesi

  • Tür: Müzikal

  • Süre: 2 saat 30 dakika

Sesler - Salih Bademci

Bir adamın seslere duyduğu takıntılı ilgi üzerinden hafıza, şehir ve insan ilişkisi anlatılıyor. Kişisel anılarla başlayan anlatı, zamanla ortak hafızaya dönüşerek izleyiciyi geçmişin ve bugünün sesleri arasında duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.

  • Tarih: 4 Mart

  • Mekan: İstinyeArt %100 Performans Arena

  • Tür: Anlatı

  • Oyuncular: Salih Bademci

  • Yaş sınırı: 8+

Dublörün Dilemması

Murat Menteş’in romanından uyarlanan oyun, hayatını düzene sokmaya çalışan Nuh’un kendisini absürt olayların ortasında bulmasını konu alıyor.

  • Tarih: 3 Mart

  • Mekan: Bostanlı Suat Taşer Salonu

  • Tür: Trajikomedi, absürt

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

İlker Ayrık’la Gerçekler Acıdır

İlişkiler üzerine interaktif bir sahne eğlencesi sunan gösteride izleyiciler de oyunun parçası haline geliyor. Samimi sohbetler, sürpriz sorular ve eğlenceli cezalarla ilerleyen performans kahkaha dolu bir atmosfer yaratıyor.

  • Tarih: 6 Mart

  • Mekan: Bostanlı Suat Taşer Salonu

  • Tür: Tiyatro / interaktif gösteri

  • Oyuncular: İlker Ayrık

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 18+

Gayb

Hayatın anlamını arayan genç bir müzisyenin içsel yolculuğunu anlatan oyun, travma, yalnızlık ve yeniden doğuş temalarını sahneye taşıyor. İzleyiciyle kurduğu doğrudan iletişim ve müzikli anlatımıyla sahne ile seyirci arasındaki sınırları kaldıran farklı bir deneyim sunuyor.

  • Tarih: 7 Mart

  • Mekan: Sardunya Alsancak

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Ahmet Saim

  • Süre: 70 dakika

  • Yaş sınırı: 15+

Unutmak

Bir çiftin ilişkisini zamanın silici etkisi üzerinden anlatan oyun, aşkın hafıza ve bağlılıkla nasıl ayakta kaldığını sorguluyor. Minimal anlatımı ve güçlü duygusal tonu ile izleyiciyi ilişkilerin kırılgan yapısı üzerine düşündürüyor.

  • Tarih: 3 Mart

  • Mekan: BBŞT Akademi

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Kağan Uluca, Tilbe Taşlı

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

80’ler 90’lar Gülümseten Hatıralar

Nostaljik şarkılar, anılar ve eğlenceli anlatılar eşliğinde geçmişe keyifli bir yolculuk sunan sahne gösterisi, ortak hafızamızdaki anıları yeniden canlandırıyor. Müzik ve mizahın birleştiği performans izleyicilere sıcak ve eğlenceli bir akşam vadediyor.

  • Tarih: 4 Mart

  • Mekan: Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sanat Merkezi

  • Tür: Komedi, müzikli gösteri

  • Süre: 120 dakika

Hisseli Harikalar Kumpanyası

Gezici bir çadır tiyatrosunda yaşanan aşk, kıskançlık ve sahne içi rekabeti konu alan müzikal, tiyatro dünyasının perde arkasını eğlenceli bir dille anlatıyor. Renkli karakterleri ve enerjik sahne diliyle seyirciyi kahkaha dolu bir atmosferin içine çekiyor.

  • Tarih: 1-6-7-8 Mart

  • Mekan: Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi

  • Tür: Komedi, müzikal

  • Oyuncular: Özer Kaya, Arif Yıldırım, İpek Apaydın, Banu Kezel, Mahir Taşpulat, Hande Ülgentay, Gamze Aksoy, Yahya Demir, Yunus Aydın, Mustafa Akyel, Elif Büyükgümüş, Resmiye Temel, Deniz Emer, Onat Eser, Sena Eser/Ece Kılıç

  • Süre: 150 dakika

  • Yaş sınırı: 9+

Eskişehir’de Bu Hafta İzleyebileceğiniz Tiyatro Oyunları

80’ler 90’lar Gülümseten Hatıralar

Nostalji dolu müzikli gösteri, geçmişin unutulmayan anılarını şarkılar ve eğlenceli anlatılar eşliğinde sahneye taşıyor. Faruk Sofuoğlu’nun anlatıları ve Evrim Kırcı’nın seslendirdiği şarkılar, izleyiciyi 80’ler ve 90’ların sıcak atmosferine götürüyor.

  • Tarih: 7 Mart

  • Mekan: Eskişehir Vehbi Koç Kongre Merkezi

  • Tür: Komedi, müzikli gösteri

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: Yok

La Nona Süper Babaanne

Grotesk anlatımıyla dikkat çeken oyun, sömürü düzeni içinde yaşam mücadelesi veren bir ailenin hikâyesini trajikomik bir dille sahneye taşıyor. Absürt durumlar ve güçlü karakterler aracılığıyla sistem eleştirisi yaparken izleyiciyi hem güldürüyor hem düşündürüyor.

  • Tarih: 6-7 Mart

  • Mekan: Opera Binası – Sanat ve Kültür Sarayı

  • Tür: Komedi, trajedi

  • Oyuncular: Mahide Yumbul, Ecren Can Serim, Berkay Gökçek, Hakkı Kuş, Türkü Çetik, Serkan Sezgin, Zafer Ergül

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 9+

Aşk Listesi

Romantik komedi türündeki oyun, ilişkiler üzerine eğlenceli ve sürükleyici bir hikâye sunuyor. Kadın erkek ilişkilerinin karmaşasını mizahi bir dille ele alan yapım, seyirciye bol kahkahalı ve keyifli bir sahne deneyimi yaşatıyor.

  • Tarih: 6-7-8 Mart

  • Mekan: Genco Erkal Sahnesi

  • Tür: Tiyatro, romantik komedi

  • Oyuncular: M. Alp Sunaoğlu, Gamze Demirer, Emre Demirci

  • Süre: 110 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

Kim Tiyatro Ekibi İnteraktif Doğaçlama Gösterisi

Seyirci katılımıyla şekillenen doğaçlama performans, her gösteriyi benzersiz bir deneyime dönüştürüyor. İzleyicilerin yönlendirmeleriyle ilerleyen sahneler, anlık yaratıcılık ve bol kahkaha vadediyor.

  • Tarih: 6 Mart

  • Mekan: Kim Sahne

  • Tür: Doğaçlama tiyatro

  • Oyuncular: Gizem Şahingil, Hakkı Tokatlı, Mücahit Akgün, Nisa Sümran Bican, Mehmet Emin Büyükbayram, Ozan Yarlıgan

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

131.5

Bir otelde yaşanan karmaşık ilişkiler ağı etrafında gelişen hikâye, gizlilik ve sadakat arasında sıkışan karakterlerin absürt durumlarını sahneye taşıyor. Entrika ve yanlış anlaşılmalarla ilerleyen olaylar zinciri, izleyiciye tempolu bir komedi sunuyor.

  • Tarih: 8 Mart

  • Mekan: Kim Sahne

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Emre Çetin, Hakkı Tokatlı, Nisa Sümran Bican, Ozan Yarlıgan, Yağmur Sena Kayar

  • Süre: 70 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

Mutlu Aile Tablosu

Uzun yıllardır evli olan bir çiftin hayatlarını değiştirme kararı, beklenmedik olaylarla kontrolden çıkar. Monotonluktan kurtulma çabasıyla başlayan süreç, ilişkilerin kırılgan yapısını mizahi bir dille gözler önüne seriyor.

  • Tarih: 5 Mart

  • Mekan: Eskişehir Vehbi Koç Kongre Merkezi

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Pınar Altuğ Atacan, Emre Kınay, Derin Bülbül, Yarkın Ünsal, Taner Ergör

  • Süre: 85 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Sabotaj

Barış Atay ve Bülent Emrah Parlak’ın sahneye taşıdığı interaktif gösteri, gündelik hayatın absürtlüklerini ve toplumsal meseleleri politik mizah diliyle ele alıyor. Seyirciyle kurulan doğrudan iletişim, gösteriyi dinamik ve sürprizlerle dolu bir deneyime dönüştürüyor.

  • Tarih: 6 Mart

  • Mekan: Eskişehir Yunus Emre Kültür Merkezi

  • Tür: İnteraktif show

  • Oyuncular: Bülent Emrah Parlak, Barış Atay

  • Süre: 85 dakika

  • Yaş sınırı: 15+

