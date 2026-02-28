2-8 Mart Haftası Ankara, İzmir ve Eskişehir’de İzleyebileceğiniz Filmler ve Tiyatro Oyunları!

7 Kocalı Hürmüz

Türk tiyatrosunun en sevilen klasiklerinden biri olan oyun, 1800’lü yılların İstanbul’unda yaşayan Hürmüz’ün renkli ve karmaşık hayatını sahneye taşıyor. Aynı anda birden fazla evlilik yürüten Hürmüz, her eşini farklı günlerde ağırlayarak düzenini sürdürürken kalbini bir doktora kaptırmasıyla işler karışır.

Tarih: 7 Mart

Mekan: Yenimahalle Dört Mevsim Tiyatro Sahnesi

Tür: Komedi

Oyuncular: Begüm Topçu Turay, Cantuğ Turay, Ali Dalkılıç, Volkan Özdemir, Berkem Binbaşıoğlu, Ahmet Emin Ünal

Süre: 140 Dakika

Yaş sınırı: 12+

İçimizdeki Şeytan

Sabahattin Ali’nin unutulmaz eserinden uyarlanan oyun, insanın iç dünyasındaki çatışmaları ve ahlaki sorgulamaları sahneye taşıyor.

Tarih: 6-7-8 Mart

Mekan: Arcadium AVM Actor Studio Sahnesi, Çankaya Sahne, AST Bilkent Sahne

Tür: Dram

Oyuncular: Lütfi Can Bulut

Süre: 75 Dakika

Yaş sınırı: 13+

Fırat Tanış ile Gelin Tanış Olalım

Fırat Tanış’ın sahneye taşıdığı Abdal hikayesi, türkülerin ve sözlü kültürün izinde ilerleyen güçlü bir anlatıya dönüşüyor. Müzik ve hikaye iç içe geçerken seyirci, aşk, ayrılık, gurbet ve insanlık halleri üzerine derin bir yolculuğa çıkarılıyor. Canlı müzik eşliğinde sahnelenen performans, ritüel hissi veren atmosferiyle izleyiciyi duygusal ve kültürel bir deneyimin içine çekiyor.

Tarih: 5 Mart

Mekan: MEB Şura Salonu

Tür: Müzikal Tiyatro, Dram

Oyuncular: Fırat Tanış ve müzisyen ekip

Süre: 80 Dakika

Yaş sınırı: 10+

İlker Ayrık’la Gerçekler Acıdır

İlişkiler üzerine eğlenceli ve interaktif bir sahne deneyimi sunan gösteride İlker Ayrık, izleyicileri de oyuna dahil ederek kahkaha dolu anlar yaşatıyor. Sahneye çıkan çiftlere yöneltilen sorular ve eğlenceli cezalar, ilişkilerin komik gerçeklerini ortaya çıkarıyor. Samimi atmosferi ve doğaçlama anlarıyla her gösteri farklı ve sürprizlerle dolu ilerliyor.

Tarih: 7 Mart

Mekan: Çankaya ASM Kırmızı Salon

Tür: Tiyatro / Gösteri

Oyuncular: İlker Ayrık

Süre: 120 Dakika

Yaş sınırı: 18+

Ran “Severmişim Meğer”

Nazım Hikmet’in şiirleri ve mektuplarından uyarlanan bu sahne eseri, büyük şairin aşklarını, özlemlerini ve sürgünle yoğrulmuş yaşamını şiirsel bir anlatımla sahneye taşıyor. Sözcüklerin gücüyle ilerleyen oyun, seyirciyi hem edebi hem duygusal bir yolculuğa çıkarırken, geçmiş ile bugün arasında köprü kuruyor.

Tarih: 4 Mart

Mekan: CerModern Konferans Salonu

Tür: Trajedi, Dram

Oyuncular: Yurdaer Okur

Süre: 70 Dakika

Yaş sınırı: 13+

Herkes Kocama Benziyor

Pavyonda tuvalet görevlisi olarak çalışan Ayten’in hayat hikayesi üzerinden ilerleyen oyun, bir kadının öfkesi, kırgınlıkları ve hayatta kalma mücadelesini çarpıcı bir dille anlatıyor. Geçmiş travmaların ve bastırılmış duyguların yüzeye çıkışı, güçlü bir performansla sahnede hayat buluyor. Mizah ile trajedinin iç içe geçtiği anlatım, izleyiciyi derinden etkileyen bir iç döküşe dönüşüyor.

Tarih: 4 Mart

Mekan: Ankara Sanat Tiyatrosu Bilkent Sahne

Tür: Komedi, Trajedi, Dram

Oyuncular: Pınar Güntürkün

Süre: 80 Dakika

Yaş sınırı: 15+

Fareler ve İnsanlar

John Steinbeck’in klasik eserinden uyarlanan oyun, Büyük Buhran döneminde hayatta kalmaya çalışan iki dostun umut dolu ama kırılgan hikayesini anlatıyor. George ve Lennie’nin özgürlük hayali, dostluk ve insan olmanın zorluklarıyla sınanır.

Tarih: 3 Mart

Mekan: Ankara Yeni Sahne

Tür: Dram

Süre: 130 Dakika

Yaş sınırı: 14+

Beyaz Geceler

Dostoyevski’nin eserinden uyarlanan bu romantik dram, Petersburg’un kalabalığı içindeki yalnızlık duygusunu merkezine alıyor. Hayallerine sığınarak yaşayan genç bir adam ile Nastenka’nın yolları kesiştiğinde dört gece süren kırılgan bir aşk hikayesi başlar. Oyunun şiirsel dili ve melankolik atmosferi, izleyiciyi duygusal bir yalnızlık portresiyle baş başa bırakıyor.

Tarih: 1-2 Mart

Mekan: Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi, Çankaya Sahne

Tür: Dram

Oyuncular: İsmail Suat Öztürk, Ozan Altuntaş, Öykü Bilgin

Süre: 65 Dakika

Yaş sınırı: 10+

Bir İdam Mahkumunun Son Günü

Victor Hugo’nun çarpıcı eserinden uyarlanan oyun, idam cezasını bekleyen bir mahkûmun son saatlerinde yaşadığı psikolojik çöküşü ve insanlık onuruna dair sorgulamaları sahneye taşıyor.

Tarih: 3 Mart

Mekan: Bergüzar Sahne

Tür: Dram

Oyuncular: Nail Ercah

Süre: 55 Dakika

Yaş sınırı: 13+

Kan Kardeşler

Liverpool’un yoksul mahallelerinde doğan ve kaderin cilvesiyle farklı hayatlara savrulan ikiz kardeşlerin hikayesi, sınıf ayrımı ve sosyal adaletsizlik temalarıyla sahneye taşınıyor. Yıllar sonra yeniden karşılaşan kardeşler arasında kurulan dostluk, toplumsal farklılıkların gölgesinde trajik bir yolculuğa dönüşür.