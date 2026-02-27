Mısırlarınızı Kapın! 2-8 Mart Haftası Vizyondaki En Dikkat Çeken Filmler

2-8 Mart haftasında sinema salonları farklı türlerden dikkat çeken yapımlarla dolu. Dram ağırlıklı yapımlar güçlü hikayeleriyle öne çıkarken, bilim kurgu ve fantastik anlatılar izleyiciyi sıra dışı dünyalara götürüyor. Animasyon ve aile filmleri keyifli bir seyir sunarken, korku ve gerilim türündeki yapımlar haftaya tansiyon katıyor.

Haftanın seçkisi, her zevke hitap eden zengin bir vizyon programı sunuyor! Bakalım bu hafta vizyonda hangi filmler var?