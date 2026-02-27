onedio
Mısırlarınızı Kapın! 2-8 Mart Haftası Vizyondaki En Dikkat Çeken Filmler

Gökçe Cici
27.02.2026 - 10:01

2-8 Mart haftasında sinema salonları farklı türlerden dikkat çeken yapımlarla dolu. Dram ağırlıklı yapımlar güçlü hikayeleriyle öne çıkarken, bilim kurgu ve fantastik anlatılar izleyiciyi sıra dışı dünyalara götürüyor. Animasyon ve aile filmleri keyifli bir seyir sunarken, korku ve gerilim türündeki yapımlar haftaya tansiyon katıyor. 

Haftanın seçkisi, her zevke hitap eden zengin bir vizyon programı sunuyor! Bakalım bu hafta vizyonda hangi filmler var?

Bu Hafta Vizyonda Hangi Filmler Var?

2-8 Mart haftasında vizyon programı geniş bir tür çeşitliliği sunuyor. Dramdan bilim kurguya, korkudan animasyona kadar farklı zevklere hitap eden yapımlar sinema salonlarında yerini alıyor.

  • Dram: Kurtuluş, Görünmez Kaza, Uçan Köfteci

  • Bilim Kurgu / Dram: Gelin!

  • Fantastik / Romantik: Hero’nun 100 Gecesi

  • Animasyon / Komedi / Macera: Hoplayanlar

  • Biyografik / Müzik: Ann Lee Efsanesi

  • Korku: Şeyatin-i Cin

Kurtuluş

Korucu Hazeran Aşireti ile yıllar önce terk etmek zorunda kaldıkları köylerine geri dönen Bezariler arasında patlak veren toprak anlaşmazlığı, eski yaraları yeniden açar. Geçmişin yükü ve aidiyet duygusu arasında sıkışan karakterler, çatışmanın ortasında kimlik ve adalet kavramlarıyla yüzleşmek zorunda kalır. Film, bireysel hikayeler üzerinden toplumsal gerilimleri güçlü bir dramatik anlatımla ele alıyor.

  • Vizyon tarihi: 6 Mart 2026

  • Tür: Dram

  • Yönetmen: Emin Alper

  • Oyuncular: Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Feyyaz Duman

Hoplayanlar

Bilim insanlarının geliştirdiği teknoloji sayesinde insan bilinci robotik hayvan bedenlerine aktarılabiliyor. Hayvansever Mabel’in zihni bir kunduzun bedenine aktarıldığında, hayvanlar dünyasında insan aklının bile hayal edemeyeceği sırlarla karşılaşır. Film, doğayla iletişim kurmanın sınırlarını keşfederken mizah ve macerayı bir araya getiriyor.

  • Vizyon tarihi: 6 Mart 2026

  • Tür: Animasyon, komedi, macera

  • Yönetmen: Daniel Chong

  • Oyuncular: Piper Curda, Bobby Moynihan, Melissa Villaseñor

Gelin!

1930’ların Chicago’sunda Frankenstein, Dr. Euphronius’tan kendisine bir eş yaratması için yardım ister. Öldürülen bir kadının yeniden hayata döndürülmesi, yalnızca romantik bir bağın değil, toplumsal değişimlerin ve polis soruşturmalarının da fitilini ateşler. Film, gotik atmosferi bilim kurgu ve dramatik anlatımla birleştiriyor.

  • Vizyon tarihi: 6 Mart 2026

  • Tür: Bilim kurgu, dram, gerilim

  • Yönetmen: Maggie Gyllenhaal

  • Oyuncular: Jessie Buckley, Christian Bale, Jake Gyllenhaal

Görünmez Kaza

Küçük ve önemsiz görünen bir kazayla başlayan olaylar zinciri, giderek daha ciddi sonuçlara yol açar. Günlük hayatın sıradan akışı içinde gelişen bu durum, karakterlerin hayatlarını beklenmedik şekilde değiştirirken kader, tesadüf ve sorumluluk kavramlarını sorgulatır.

  • Vizyon tarihi: 7 Mart 2026

  • Tür: Dram

  • Yönetmen: Jafar Panahi

  • Oyuncular: Vahid Mobasseri, Mariam Afshari, Ebrahim Azizi

Ann Lee Efsanesi

Gerçek olaylardan esinlenen müzikal drama, Shaker hareketinin kurucusu Ann Lee’nin hayatını anlatıyor. 18. yüzyılda İngiltere’den Amerika’ya göç eden Lee, dönemin az sayıdaki kadın dini liderlerinden biri olarak büyük bir topluluk oluşturur. Film, inanç, liderlik ve toplumsal dönüşüm temalarını epik bir anlatımla sahneye taşıyor.

  • Vizyon tarihi: 6 Mart 2026

  • Tür: Biyografik, dram, müzik

  • Yönetmen: Mona Fastvold

  • Oyuncular: Amanda Seyfried, Lewis Pullman, Tim Blake Nelson

Şeyatin-i Cin

Oyuncu ajansı işleten Halil ve Gökçe, iki çocuklarıyla sıradan bir hayat sürerken açıklanamayan olaylar yaşamaya başlar. Biraz nefes almak için Sapanca’daki bir yazlığa gittiklerinde, huzur arayışı yerini karanlık bir musallata bırakır. Göl kıyısındaki sessizlik içinde yaklaşan görünmeyen tehdit, geçmiş sırları açığa çıkarırken çiftin hayatını kabusa çevirir.

  • Vizyon tarihi: 6 Mart 2026

  • Tür: Korku

  • Yönetmen: Erkan Demir

  • Oyuncular: Bülent Çelik, Asuman Gülengül, Hüseyin Taş

Hero’nun 100 Gecesi

Manfred, arkadaşı Jerome ile yaptığı tehlikeli bir bahis sonucu Jerome’un eşi Cherry’yi 100 gece içinde baştan çıkarmayı hedefler. Bahsin sonucu yalnızca serveti değil, Cherry’nin hayatını da belirleyecektir. Film, arzu, sadakat ve güç ilişkilerini fantastik bir anlatı içinde sorguluyor.

  • Vizyon tarihi: 6 Mart 2026

  • Tür: Fantastik, romantik

  • Yönetmen: Julia Jackman

  • Oyuncular: Emma Corrin, Nicholas Galitzine, Maika Monroe

Uçan Köfteci

Seyyar köfteci Kadir’in en büyük hayali uçmaktır. Paramotor sayesinde bu hayalin mümkün olduğunu keşfeden Kadir, tüm engellere rağmen uçmayı öğrenmeye kararlıdır. Çevresi tarafından garipsenen tutkusu, şehrin politik atmosferinde güvenlik tehdidi olarak algılanınca absürt olaylar yaşanır. Film, hayallerin peşinden gitmenin bedelini sıcak ve mizahi bir dille anlatıyor.

  • Vizyon tarihi: 6 Mart 2026

  • Tür: Dram

  • Yönetmen: L. Rezan Yeşilbaş

  • Oyuncular: Nazmi Kırık, Selin Yeninci, Aram Dildar

Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
